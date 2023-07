LeBron James reviendra au n ° 23 la saison prochaine après être passé du n ° 6

LeBron James ne revient pas seulement pour une 21e saison, il revient dans son numéro d’uniforme d’origine.

James reviendra au n ° 23 la saison prochaine, une décision que les Lakers de Los Angeles ont révélée samedi en tweetant une photo de son dos avec le nom et le numéro de James sur le maillot doré.

James a alterné entre le n°23 et le n°6 après en avoir porté 23 lors de son entrée en NBA en 2003 avec les Cleveland Cavaliers. Il était n ° 6 tout en devenant le meilleur marqueur de carrière de la NBA la saison dernière, un numéro maintenant retiré par la ligue après le décès du Temple de la renommée des Celtics de Boston, Bill Russell.

Rich Paul, l’agent de James, a déclaré à ESPN que James avait décidé de changer par respect pour Russell.

James a déclaré mercredi lors de la diffusion des ESPY Awards qu’il continuerait à jouer la saison prochaine.

Reportage de l’Associated Press.

