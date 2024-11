LeBron James révèle son choix pour le président avant l’élection entre Kamala Harris et Donald Trump

La légende de la NBA, LeBron James, a annoncé qu’il soutiendrait Kamala Harris lors de l’élection présidentielle de la semaine prochaine.

La star des Lakers, qui joue aux côtés de son fils Bronny à Los Angeles, a publiquement soutenu le vice-président sur les réseaux sociaux jeudi.

« De quoi parlons-nous ici ?? il a écrit à ses 53 millions de followers sur X et 159 millions de followers sur Instagram.

« Quand je pense à mes enfants et à ma famille et à la façon dont ils vont grandir, le choix est clair pour moi. VOTEZ KAMALA HARRIS !!!’

Pour soutenir son soutien, la star de la NBA a publié une vidéo rassemblant des images du mouvement des droits civiques et des commentaires controversés sur mon Trump.

De quoi parle-t-on ici ?? Quand je pense à mes enfants et à ma famille et à la façon dont ils vont grandir, le choix est clair pour moi. VOTEZ KAMALA HARRIS !!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e -LeBron James (@KingJames) 31 octobre 2024

Le clip se termine par le message « la haine nous ramène » et commence par des images du récent rassemblement de Trump à New York, lorsque le comédien Tony Hinchcliffe a suscité l’indignation avec ses blagues.

James, qui est la dernière célébrité à soutenir Harris, a fait campagne pour les démocrates dans le passé et s’est publiquement prononcé contre l’ancien président Trump.

En 2008, la star de la NBA avait organisé un concert de Jay-Z pour soutenir la candidature de Barack Obama à la Maison Blanche. Il a ensuite fait campagne pour Hillary Clinton lors de sa bataille contre Trump en 2016.

Donald Trump affrontera le vice-président Harris lors des élections du mardi 5 novembre.

Un an plus tard, James a interpellé Trump sur les réseaux sociaux. Cela s’est produit après que la star des Golden State Warriors, Steph Curry, a déclaré qu’il sauterait la visite traditionnelle des champions de la NBA à la Maison Blanche, ce qui a incité Trump à « retirer » l’invitation.

« Espèce de clochard », a écrit LeBron. ‘@StephenCurry30 a déjà dit qu’il n’irait pas ! Il n’y a donc pas d’invitation. Aller à la Maison Blanche était un grand honneur jusqu’à votre arrivée !’

En 2020, James a aidé à former un groupe pour lutter contre la privation du droit de vote dans les communautés à prédominance noire avant l’élection entre Trump et Joe Biden.

Deux ans plus tôt, l’activisme de James sur les questions de justice raciale – et ses critiques à l’égard de Trump – ont incité la commentatrice blanche de Fox News, Laura Ingraham, en 2018, à lui dire, ainsi qu’à son compatriote star de la NBA, Kevin Durant, de « se taire et de dribbler ».