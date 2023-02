LeBron James révèle sa réaction au fait que les Lakers n’échangent pas contre Kyrie Irving

LeBron James a révélé son sentiment à Michael Wilbon d’ESPN après que les Lakers de Los Angeles n’aient pas pu échanger contre Kyrie Irving ce week-end.

Les Lakers de Los Angeles occupent la 13e place du classement de la Conférence Ouest, mais sont à deux matchs d’une place de play-in et à trois matchs d’une place en séries éliminatoires dimanche. La date limite des échanges ayant lieu le jeudi 9 février, le monde de la NBA s’est demandé s’ils feraient un grand pas. En fait, ils auraient été en lice pour le garde des Brooklyn Nets Kyrie Irving, qui a demandé un échange vendredi dernier. Deux jours plus tard, il a été signalé qu’Irving se rendrait à la Conférence Ouest, mais pour être le nouveau membre des Dallas Mavericks.

Lors d’une conversation avec Michael Wilbon d’ESPN lundi, James a fait part de ses réflexions sur le fait que les Lakers avaient raté l’ajout d’Irving à leur liste pour la seconde moitié de la saison afin de faire pression pour une place en séries éliminatoires ou en tournoi.

LeBron s’est assis avec @RealMikeWilbon pour partager ses réflexions sur le fait que les Lakers ne peuvent pas échanger contre son ancien coéquipier Kyrie Irving : “Je ne peux pas m’asseoir ici et dire que je ne suis pas déçu de ne pas avoir pu décrocher un tel talent.” pic.twitter.com/2smRTk3Y0c – ESPN (@espn) 6 février 2023

“Eh bien, c’est définitivement décevant. Je ne peux pas m’asseoir ici et dire que je ne suis pas déçu de ne pas pouvoir décrocher un tel talent, mais quelqu’un avec qui j’avais une si bonne chimie et je sais que j’avais une si bonne chimie avec qui peut vous aider à gagner des championnats, dans mon esprit, dans mes yeux, mais mon objectif a changé maintenant », a déclaré James. “Mon objectif est revenu là où il devrait être, et c’est ce club maintenant, et ce que nous avons dans le vestiaire …”

LeBron James “déçu” Les Lakers ont raté Kyrie Irving, mais il est passé à autre chose

Comme le dit James dans ses commentaires, il s’est concentré sur l’équipe après l’échec de la tentative d’échange d’Irving.

“Je ne suis pas trop excité par la possibilité de choses qui peuvent être, je m’imagine en quelque sorte sur ce que cela peut, mais je n’investis pas jusqu’à ce que je sache que cela se produit”, a déclaré James. « Lorsque cela ne se produit pas, je suis de retour enfermé dans le travail à accomplir. Nous avons eu une opportunité, nos noms étaient là-bas, le nom des Lakers était là-bas. On a eu une opportunité, ça ne s’est pas fait, on passe à autre chose, on termine fort cette saison. Essayez d’obtenir une offre pour les séries éliminatoires où je pense que si nous y allons en bonne santé, nous pouvons rivaliser avec n’importe qui.

Les Lakers ont poussé Irving. Selon Shams Charania de The Athletic, les Lakers avaient offert les Nets à Russell Westbrook et deux choix de première ronde en 2027 et 2029 pour Irving. Les Nets ont contré cette offre, où ils ont demandé Austin Reaves, Max Christie et quelques échanges de choix en plus de Westbrook et des deux premiers tours.

Comme nous le savons, les Lakers et les Nets n’ont pas pu parvenir à un accord. Brooklyn a échangé Irving et Markieff Morris à Dallas en échange de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un choix de premier tour non protégé en 2029 et des choix de deuxième tour en 2027 et 2029.

La date limite de négociation est le jeudi 9 février à 15 h 00 HE. Il sera intéressant de voir si les Lakers bougent, mis à part leur échange contre Rui Hachimura fin janvier.