LeBron James révèle qu’il envisage de prendre sa retraite

Après avoir été balayé par les Denver Nuggets, LeBron James a déclaré qu’il ne savait pas s’il reviendrait au basket.

Hier soir, James et les Lakers de Los Angeles ont été balayés lors de la finale de la Conférence Ouest et bien que King James ait donné sa meilleure performance en première mi-temps dans une série éliminatoire, cela n’a tout simplement pas suffi. Avant que les trolls et les journalistes sportifs ne puissent construire leurs récits sur sa sortie des séries éliminatoires, Bron a lancé une bombe et a déclaré qu’il ne savait pas s’il reviendrait la saison prochaine.

« J’ai beaucoup de choses à penser », a déclaré James après le match. « Personnellement, alors que j’avance dans le basket, j’ai beaucoup de choses à penser. »

Bien sûr, le grand basketteur a été dramatique tout au long de sa carrière, mais la retraite n’est pas quelque chose qu’il a déjà mentionné.

Sur ce, les journalistes ont immédiatement demandé des éclaircissements et ne l’ont pas laissé quitter la conférence d’après-match sans donner plus de détails.

Sa révélation choquante est survenue le même jour que Carmelo Anthony a annoncé sa retraite, laissant LeBron comme le dernier membre de la NBA Draft Class 2003.

L’année dernière, James a signé une prolongation de contrat avec les Lakers, ce qui signifie qu’il a la saison 2023-2024 sur son contrat puis une option de joueur.

Cette nouvelle vient au milieu de son espoir de jouer aux côtés de son fils Bronny James qui fréquentera l’USC pour l’université. Idéalement, LeBron ne prendrait pas sa retraite mais prendrait une année sabbatique puis reviendrait pour un adieu aux côtés de son héritage.

Soyons honnêtes, une retraite abrupte pour le roi ne semble tout simplement pas réaliste.