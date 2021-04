LeBron James s’est tourné vers Twitter pour répondre à un bar de la région de Cincinnati qui refuse de montrer les matchs de la NBA jusqu’à ce qu’il soit « expulsé » de la ligue.

« Aww putain, » James a tweeté samedi. « J’allais là-bas pour regarder notre match de ce soir et prendre un verre! Welp. »

Le sarcasme des Lakers survient quelques jours après qu’un message Facebook du propriétaire du pub Linnie’s dans le canton de Delhi est devenu viral lorsque le propriétaire a dit aux clients de ne pas venir dans leur établissement pour regarder les matchs.

« Si quelqu’un veut regarder un match de la NBA, ne venez pas au Linnie’s Pub. Nous ne les diffuserons pas tant que Lebron James n’aura pas été expulsé de la NBA. »

Le refus de diffuser des jeux est en réponse aux commentaires de James sur les réseaux sociaux concernant la fusillade policière qui a eu lieu à Columbus, Ohio. James avait tweeté « YOU’RE NEXT #ACCOUNTABILITY » avec un emoji de sablier mercredi, accompagné d’une photo d’un policier, qui a ensuite été identifié comme l’agent qui a tiré des coups de feu qui ont tué Ma’Khia Bryant, 16 ans.

James a ensuite supprimé le message, tweetant ce qui suit:

«LA COLÈRE (ne fait) aucun bien à aucun de nous et cela m’inclut! Rassembler tous les faits et éduquer le fait cependant! James a tweeté. «Ma colère est toujours là pour ce qui s’est passé cette petite fille. Ma sympathie pour sa famille et que la justice prévale!

« Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. Il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. J’ai tellement besoin de plus de RESPONSABILITÉ. «

Linneman, qui a annoncé l’absence de matchs de la NBA dans le message Facebook, a déclaré qu’il était fatigué des déclarations de tous les athlètes.

« Ils ont juste besoin de jouer le match et c’est tout », a déclaré Linneman. « Leur opinion n’a pas vraiment d’importance. Ils utilisent leur position pour pousser leurs opinions, et ce n’est pas juste. »

Linneman a déclaré que si un haut fonctionnaire du gouvernement comme l’ancien président Donald Trump ou le président Joe Biden avait fait des déclarations similaires, il y aurait des appels à la «destitution».

Contribution: Chris Mayhew, Cincinnati Enquirer

Contactez Analis Bailey à aabailey@usatoday.com ou sur Twitter @analisbailey.