LeBron James répond à Zlatan Ibrahimovic: «  Je ne vais jamais m’en tenir au sport  »

Les Lakers de Los Angeles ont cassé une séquence de quatre défaites vendredi soir avec une victoire de 102-93 contre les Portland Trail Blazers.

Comme il l’a été pour presque tous les matchs de sa carrière en NBA, LeBron James était au centre de l’action, enregistrant 28 points, 11 rebonds, sept passes, quatre interceptions et trois blocs dans la victoire. Par la suite, cependant, James a rappelé à tout le monde qu’il était plus qu’un joueur de basket-ball.

James a été interrogé sur les récents commentaires de la superstar du football Zlatan Ibrahimovic qui affirmaient essentiellement que les athlètes, y compris James, devraient « s’en tenir au sport ».

« Je ne me tairais jamais sur les choses qui ne vont pas », a déclaré James, interrogé sur les commentaires d’Ibrahimovic.

« Je prêche sur mon peuple et je prêche sur l’égalité, l’injustice sociale, le racisme, la suppression systématique des électeurs, les choses qui se passent dans notre communauté », a déclaré James. «Parce que j’ai fait partie de ma communauté à un moment donné et que j’ai vu les choses qui se passaient et que je sais ce qui se passe encore parce que j’ai un groupe de plus de 300 enfants dans mon école qui vivent la même chose et ils ont besoin d’un Et je suis leur voix. Je suis leur voix et j’utilise ma plate-forme pour continuer à faire la lumière sur tout ce qui peut se passer non seulement dans ma communauté, mais dans ce pays et dans le monde.

«Il n’y a aucun moyen que je m’en tiens au sport parce que je comprends à quel point cette plateforme … à quel point ma voix est puissante.

SUITE:LeBron James a trouvé sa voix sur les problèmes sociaux après la mort par balle de Trayvon Martin

James a ensuite crié Renee Montgomery, l’ancienne star et activiste d’Atlanta Dream, qui a officiellement fait partie du groupe de propriété de l’équipe WNBA vendredi. Il a également renversé la situation sur Ibrahimovic, citant les commentaires de 2018 de l’ancienne star de Los Angeles Galaxy sur le « racisme sous couverture » dans sa Suède natale qui semble révéler une certaine hypocrisie dans les récents commentaires d’Ibrahimovic sur le « maintien du sport ».

«Je parle d’un esprit très instruit», a déclaré James. « Je suis un peu le mauvais gars vers qui m’adresser parce que je fais mes devoirs. »

« (LeBron) est phénoménal dans ce qu’il fait, mais je n’aime pas quand les gens ont une sorte de statut, ils vont faire de la politique en même temps, » Ibrahimovic a déclaré dans une récente interview avec l’UEFA pour Discovery + en Suède. « Faites ce dans quoi vous êtes bon. Faites la catégorie que vous faites. Je joue au football parce que je suis le meilleur dans le football. Je ne fais pas de politique. Si j’étais un politicien politique, je ferais de la politique.

« C’est la grande première erreur que font les gens quand ils deviennent célèbres et qu’ils deviennent dans un certain statut. Restez en dehors de cela. Faites simplement ce que vous faites de mieux parce que cela n’a pas l’air bien. »

Ibrahimovic, 39 ans, joue actuellement pour l’AC Milan en Serie A. Il a joué pour le Galaxy de la Major League Soccer lors des saisons 2018 et 2019.

Contributeur: Jim Reineking