LeBron James remet l’activité pandémique de la NBA sous les projecteurs

LeBron James utilisé des médias sociaux cette semaine pour exprimer sa frustration face aux blessures subies par la NBA lors de ses séries éliminatoires de 2021. Des joueurs superstars dont James Harden, Kevin Durant, Kawhi Leonard et le coéquipier de James Anthony Davis ont souffert blessures clés dans la campagne de 72 matchs et les séries éliminatoires de la NBA. James a suggéré dans ses publications sur Twitter que la décision de commencer la saison 2020-21 à Noël dernier était la coupable.

Dans les cercles de la NBA, peu de gens sont en désaccord avec James et notent que ses points sont valables, bien que certains suggèrent de se faire remarquer. Encore une fois, James est hors des séries éliminatoires et rester sous les projecteurs, en particulier avec son nouvel horizon de film « Space Jam », ne peut qu’aider.

Pourtant, James a le pouvoir de se plaindre des affaires de la NBA sur les plateformes sociales, et peu au bureau de la ligue le défieront publiquement.

Défendant la position de la ligue sur la question dans un communiqué, le porte-parole de la NBA, Mike Bass, a noté que les taux de blessures « étaient pratiquement les mêmes cette saison qu’ils l’étaient au cours de la saison 2019-2020, tandis que les joueurs de niveau débutant et All-Star ont raté des matchs en raison de blessures similaires. tarifs que les trois dernières saisons.

En repensant à la décision de la NBA de revenir si rapidement, un dirigeant de la ligue a souligné l’impact futur des droits médiatiques de la NBA.

Disney et WarnerMedia d’AT&T versent à la NBA environ 2 milliards de dollars par an, et le forfait du jour de Noël est un atout de premier plan à exploiter pour les annonceurs. Par conséquent, perdre ces matchs ce jour-là serait coûteux. Si la NBA ne jouait pas, les réseaux distribueraient des « produits fictifs » aux commerçants. Cela signifie que les réseaux fourniraient un inventaire publicitaire supplémentaire pour compenser l’opportunité perdue.

En outre, les réseaux pourraient demander des remises sur les frais qu’ils versent à la NBA en raison de la perte de contenu. Et au moment de la renégociation, ils calculeront ceux qui font de bonnes pertes et réduiront l’argent de la NBA. Et si cela se produisait, la ligue finirait par ressentir la douleur financière.

La NBA cherchera à augmenter considérablement les droits, peut-être jusqu’à 75 milliards de dollars, lorsque son accord sera conclu après la saison 2024-25. Donc, sacrifier le contenu et perdre l’engagement des fans est risqué. Et la ligue manquait déjà 40% de ses revenus sans fans dans les arènes en raison de la pandémie. Par conséquent, elle en connaissait les conséquences et accordait plus d’importance à la santé de son entreprise qu’aux préoccupations de James.

« [The NBA] a permis aux réseaux de dire: « Nous pouvons nous permettre de vous en donner beaucoup plus si vous commencez plus tôt », a déclaré l’ancien cadre de la National Basketball Players Association, Charles Grantham.

Les joueurs ont perdu environ 20% de leur salaire en raison de la saison écourtée. Cela aurait pu augmenter à 25% si la NBA avait commencé en janvier avec 62 matchs. Peu de joueurs peuvent se permettre cette perte ou avoir les ressources de James pour maintenir leur style de vie.

James a fait plus 340 millions de dollars en contrats NBA tout au long de sa carrière, dont 39 millions de dollars cette saison, le sixième plus élevé de la ligue. Incluez les 65 millions de dollars par an en avenants, et le chiffre global de la rémunération augmente encore plus, selon Forbes, .

Le salaire moyen du joueur NBA pour la saison 2020-21 était de 7,4 millions de dollars. Et sur les quelque 513 contrats, seuls 20 joueurs ont gagné plus de 30 millions de dollars, selon basket-reference.com.