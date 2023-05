LeBron James réagit à l’engagement de son fils Bronny envers l’USC : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie







James Lebron rayonne de fierté devant son fils de 18 ans Bronny James s’engageant à l’Université de Californie du Sud. L’adolescent, qui mesure 6’2 « et joue le poste de Point Guard à la Sierra Canyon School, est la première personne de la famille de LeBron à fréquenter l’université »[It’s] l’un des meilleurs jours de ma vie », a déclaré LeBron à un journaliste après un match de championnat NBA contre les Golden State Warriors. « Tout d’abord, félicitations pour Bronny et la décision qu’il a prise… super fier de lui… notre famille est fière de lui », a-t-il poursuivi.

« L’un des meilleurs jours de ma vie… Super fier de lui… C’est encore plus spécial pour moi parce que c’est la première fois que quelqu’un de ma famille va à l’université… Peu importe le résultat de ce match, je ne pouvais pas perdre aujourd’hui . » LeBron James sur l’engagement de Bronny à l’USCpic.twitter.com/9G3LEaZWGi – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 7 mai 2023

« Pour moi, personnellement, c’est encore plus spécial pour moi parce que c’est la première fois que quelqu’un de ma famille va à l’université », a ajouté la superstar de 38 ans. Notamment, le Los Angeles Laker n’avait que 18 ans lorsqu’il a été repêché pour rejoindre la NBA depuis l’Ohio, jouant d’abord pour les Cleveland Cavaliers. Rejoindre la ligue tout juste sorti du lycée signifiait qu’il n’avait pas la chance d’aller à l’université comme son fils Bronny l’est.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





« Évidemment, je ne suis pas allé à l’université non plus, donc c’est juste un moment de fierté de voir mon fils aller à l’université et il est le premier à aller à l’université dans ma famille, donc super, duper fier », a-t-il poursuivi. « Super émotif. Juste super, duper heureux pour son voyage et aujourd’hui était un jour de fierté. Je ne pouvais pas perdre aujourd’hui, peu importe le résultat de ce match, je ne pouvais pas perdre aujourd’hui… Mais je prends la cerise sur le gâteau, cependant », a-t-il également déclaré dans le clip ci-dessus.

Bronny lui-même s’est rendu sur Instagram pour faire la grande annonce, partageant une photo de lui dans le vestiaire de l’USC tout en portant son maillot blanc de Sierra Canyon. Il a étiqueté l’emplacement comme « l’Université de Californie du Sud » en ajoutant dans sa légende « Fight On », avec un signe de paix et le hashtag « #committed ». Le signe de paix à deux doigts est un slogan utilisé à côté du terme «combattre» avec l’équipe masculine de basket-ball USC Trojans qui remonte à des décennies.

LeBron est un défenseur de longue date de la carrière professionnelle de son fils, déclarant auparavant qu’il ne prendra pas sa retraite tant que Bronny ne jouera pas non plus à ses côtés en NBA. « Ma dernière année se jouera avec mon fils », a-t-il déclaré au Athlétique en 2022. «Où que soit Bronny, c’est là que je serai. Je ferais tout ce qu’il faut pour jouer avec mon fils pendant un an. Ce n’est pas une question d’argent à ce moment-là », a-t-il également déclaré.

Plus à propos James Lebron

LeBron a doublé sa déclaration aux journalistes le 7 mai. « J’étais sérieux… Et je suis toujours sérieux à ce sujet. Évidemment, je dois continuer à garder mon corps et mon esprit frais, je pense que mon esprit est le plus important. […] Mais au bout du compte, j’ai fait ce que j’avais à faire dans cette ligue, et mon fils va faire son chemin », a-t-il déclaré. Si Bronny rejoint la NBA juste un an après son passage à l’USC, cela signifierait que LeBron aurait 40 ans au cours de la première année de son fils.

« Juste parce que c’est mon aspiration [to play together] ne veut pas dire que c’est le sien, et je suis tout à fait d’accord avec ça », a également déclaré l’icône de la NBA. « Mon travail consiste simplement à soutenir mon fils dans tout ce qu’il veut faire. [… ] Une chose à propos d’être parent, c’est qu’il ne s’agit pas toujours de ce que vous voulez. Il s’agit d’écouter vos enfants et ce qu’ils veulent, et c’est là que vous obtenez une vraie relation.

Lien connexe En rapport: Les enfants de LeBron James : tout savoir sur ses 3 enfants avec sa femme Savannah

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.