LeBron James publie un tweet cryptique sur le sablier après que les Lakers soient tombés en dessous de 0,500 avec une défaite contre les Hawks

La rencontre consécutive des Lakers de Los Angeles pour commencer la semaine s’est déroulée aussi mal qu’elle aurait pu. Deux défaites de 16 points aux mains des Houston Rockets et des Atlanta Hawks – le deuxième match sans Anthony Davis en raison d’une blessure à l’aine – ont ramené LeBron James et les Lakers à 24-25, certainement loin du point où ils pensaient qu’ils seraient terminés. à mi-saison.

Ils ont eu des blessures, des rotations incohérentes et d’autres excuses sur lesquelles s’appuyer tout au long de la saison. Mais à un moment donné, une équipe est simplement ce qu’elle est. Et James, qui avait été parmi les plus bruyants à dire que l’équipe ne pouvait pas être jugée plus tôt dans la saison, pourrait bien se rendre compte de cette réalité.

James a pris X pour publier un tweet énigmatique classique d’un joueur de la NBA aux alentours de la date limite des échanges, laissant les gens spéculer sur sa signification possible :

⌛️ -LeBron James (@KingJames) 31 janvier 2024

Heureusement, James a donné un contexte indispensable sur ce qu’il pourrait vouloir dire avant même de mettre le sablier sur X. Il a parlé après la défaite des Lakers de leur niveau d’énergie et si c’était suffisant pour battre les Hawks, via Spectre SportsNet:

“A l’heure. Parfois, ce n’était pas le cas. Mais c’est notre bilan. C’est comme ça.”

James a ensuite parlé du bilan 24-25 de l’équipe et s’il représente qui ils sont :

« Nous pourrions, n’importe quel soir, battre n’importe quelle équipe de la NBA. Et puis, n’importe quelle nuit, nous pouvons nous faire botter le cul par n’importe quelle équipe de la NBA. Quel est notre bilan ? Moins de .500 à 24-25. C’est ce que nous sommes.

C’est la première fois que James admet que les Lakers ne sont peut-être tout simplement pas très bons. Les blessures ont longtemps été un problème, mais elles n’ont pas vraiment affecté l’équipe ces derniers temps. Et même si les rotations incohérentes constituaient un problème, elles sont devenues plus cohérentes récemment et les pertes continuent de s’accumuler.

Avec deux matchs difficiles sur la route contre les Boston Celtics et les New York Knicks, James a eu une réponse intéressante lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message pour ses coéquipiers :

« Je n’ai aucun message pour mes coéquipiers. Sortez et faites votre travail. Je veux dire… (rires intérieurs, puis le membre de l’équipe met fin à l’interview)… Une manière de m’interrompre », a déclaré James en se détournant des journalistes. “Parce que j’étais sur le point d’entrer.”

Un membre de l’équipe des Lakers a peut-être évité qu’une citation explosive ne soit publiée, mais la frustration de James est palpable. Peut-être que le sablier est un signal que les Lakers manquent de temps pour s’améliorer et doivent donc conclure un échange. Ou James dit que son temps avec les Lakers est presque écoulé, car il est agent libre à la fin de cette saison.

Quoi qu’il en soit, tout ne va pas bien à Los Angeles, et le temps sera un facteur, quelle que soit la manière dont Los Angeles choisit de résoudre ces problèmes.

Christian Wood des Lakers répond à un tweet

James n’est pas le premier joueur des Lakers à publier quelque chose d’énigmatique sur les réseaux sociaux cette saison de date limite des échanges, puisque Christian Wood a tweeté « Mdr » à peine 20 minutes avant l’annonce lorsqu’il a été annoncé que Jaxson Hayes commencerait à la place de Davis à sa place.

Wood a été interrogé à ce sujet après le match et a précisé que le tweet n’était pas lié au basket-ball, même si, compte tenu du timing, c’est difficile à croire.

