LeBron James, plus réagissent alors que Brock Purdy, les 49ers démantèlent les Seahawks

Paul Heyman l’a appelé.

Le promoteur emblématique de la WWE, qui a passé des années en tant qu’avocat de Brock Lesnar, est apparu sur “FOX NFL Kickoff” avant le match wild-card Seattle Seahawks-San Francisco 49ers de samedi pour faire la promotion d’un autre quart-arrière Brock – 49ers Brock Purdy.

Et Purdy a été à la hauteur du battage médiatique.

La recrue de l’État de l’Iowa, qui a été sélectionné comme “M. Irrelevant” avec le choix final du repêchage de la NFL 2022, a complété 18 des 30 passes pour 332 verges, trois touchés et aucune interception lors de ses débuts en séries éliminatoires alors que les 49ers se sont éloignés en la seconde mi-temps pour battre les Seahawks 41-17 et se qualifier pour la ronde divisionnaire. Il a également eu un touché précipité.

Alors que les autres stars des 49ers se sont également manifestées de manière importante – Christian McCaffrey avait 119 verges au sol, Deebo Samuel avait un touché de 74 verges et Nick Bosa avait une récupération d’échappée pivot avec San Francisco accroché à un six points mener au troisième quart – Purdy avait le bourdonnement des médias sociaux, avec même LeBron James sonnant. Le lanceur des Giants de San Francisco Logan Webb, originaire de Californie du Nord, a également fait pencher sa casquette.

Purdy a ensuite répondu au tweet de James :

Purdy est devenu le premier quart-arrière recrue sélectionné au septième tour pour commencer un match éliminatoire en plus de 70 ans, et il a marqué plus d’histoire avec son jeu. Le joueur de 23 ans n’est que la deuxième recrue de l’ère du Super Bowl à avoir trois touchés par la passe dans un match éliminatoire (Dak Prescott) et le deuxième à avoir au moins un touché par la passe et un touché précipité dans un match éliminatoire (Russell Wilson ).

Les 332 verges par la passe de Purdy ont été les plus élevées par un quart-arrière des 49ers en séries éliminatoires depuis Joe Montana dans le Super Bowl en 1989. Il devient juste le quatrième quart-arrière de l’histoire de la franchise à avoir plus de 300 verges par la passe et plus de trois touchés par la passe, rejoignant le Montana, Steve Young. et Jeff García.

Les 49ers obtiennent maintenant un autre match à domicile contre les Vikings du Minnesota, les Cowboys de Dallas ou les Buccaneers de Tampa Bay, selon la façon dont le reste du week-end Super Wild Card se déroulera – et la performance de Purdy samedi devrait mettre tout adversaire potentiel en garde.

