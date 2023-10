LeBron James passe en mode papa sportif lors du match de volley-ball de sa fille

La pré-saison NBA bat son plein alors que LeBron James espère guider les Lakers de Los Angeles vers un autre titre lors de la 21e saison de la légende du basket-ball dans la ligue. Mais il savoure toujours son époque de père sportif.

LeBron a déjà entraîné ses deux fils, Lebron « Bronny » Jr. et Bryce sur le circuit de basket-ball des jeunes, et attend avec impatience les débuts du premier en basket-ball universitaire à l’USC alors que Bronny achève sa convalescence après un arrêt cardiaque subi au cours de l’été. Mais c’est son plus jeune enfant, Zhuri, âgée de 8 ans, que James a soutenu lors d’un match de volley-ball ce week-end.

Dans une vidéo hilarante publiée sur l’Instagram de LeBron, on peut entendre le quadruple champion de la NBA crier : « Let’s Go Munchkin ! » à Zhuri, seulement pour que sa fille se retourne vers lui et le regarde avec un niveau de dégoût « Papa, tu m’embarrasses », évoquant le type de regard que son père a souvent lorsqu’il est frustré sur le terrain lors d’un grand match .

Le père de Zhuri et les Lakers débuteront une saison avec des espoirs de championnat à Denver contre l’équipe qui les a éliminés en finale de la Conférence Ouest alors que les champions en titre de la NBA, les Denver Nuggets, accrocheront leur toute première bannière de titre le 24 octobre.

