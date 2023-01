LeBron James passe 38 000 points dans la défaite des Lakers face aux 76ers

LeBron James est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à marquer 38 000 points en carrière, mais Joel Embiid a récolté 35 points et 11 rebonds tandis que les Philadelphia 76ers ont résisté aux Lakers de Los Angeles 113-112 dimanche soir pour leur septième victoire en neuf matchs.

Russell Westbrook n’a pas réussi à réussir un tir net ou une passe dans la dernière seconde sous la défense d’Embiid, permettant aux 76ers de s’accrocher pour leur quatrième victoire consécutive sur la route. James Harden a ajouté 24 points et 13 passes décisives pour Philadelphie, qui a balayé la série de la saison et battu Los Angeles pour la sixième fois consécutive.

James a récolté 35 points, 10 passes décisives et huit rebonds pour les Lakers, qui en ont perdu trois de suite après une séquence de cinq victoires consécutives.

James a dépassé 38 000 points avec un sauteur qui faisait partie de son départ 8 contre 9 avec 16 points au premier quart. La foule des Lakers lui a fait une ovation lorsque le jalon a été annoncé lors de la prochaine pause, et l’entraîneur de Philadelphie, Doc Rivers, a serré James dans ses bras en riant.

James et Kareem Abdul-Jabbar sont les seuls membres du club à 38 000 points de la NBA, et James dépassera Abdul-Jabbar (38 387 points) au sommet de la liste des buteurs en carrière le mois prochain s’il reste sur son rythme actuel.

[When will LeBron pass Kareem: NBA all-time scoring tracker]

Aucune des deux équipes ne menait par plus de huit points dans un match bien joué. Georges Niang a frappé un 3 points sur une passe décisive d’Embiid avec 1:28 à jouer pour donner à Philadelphie une avance de 111-109.

Une longue revue vidéo a ensuite annulé un appel et entraîné un chiffre d’affaires pour James avant qu’Embiid ne draine un sauteur de 14 pieds avec 45,5 secondes à jouer. Troy Brown Jr. a frappé un corner à 3 points pour réduire l’avance de Philly à un point, et Embiid a raté un sauteur avec Westbrook au visage.

Westbrook s’est dirigé vers le cerceau avec une chance de le gagner, mais n’a pas pu réussir un tir ou une passe, avec une apparente tentative de passe croisée déviant les mains de Niang avant la fin du temps imparti.

Westbrook a récolté 20 points, 14 rebonds et 11 passes décisives, prolongeant son record NBA avec son 198e triple-double en carrière. Westbrook a quatre triples doubles sur le banc cette saison, le plaçant devant Detlef Schrempf pour le record de carrière de triples doubles en tant que réserve.

Tyrese Maxey a marqué 16 points et Tobias Harris en a inscrit 15 lors de la quatrième victoire consécutive de Philly sur les Lakers depuis mars 2020.

Reportage de l’Associated Press.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Obtenez plus de la National Basketball Association Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore