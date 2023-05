LeBron James partage les projecteurs avec Bronny le soir de l’éruption des Lakers

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

Ce fut une journée émouvante pour LeBron James.

Son fils, Bronny, a annoncé sur Instagram qu’il s’était engagé à jouer pour l’USC samedi, quelques heures avant que les Lakers de Los Angeles ne battent les Golden State Warriors 127-97 lors du troisième match de leur série de demi-finales de la Conférence Ouest.

Pour James, qui est parti directement de St. Vincent-St. Mary High à la NBA à l’âge de 18 ans, cela signifiait que Bronny serait un pionnier sur le point d’accomplir quelque chose de profondément important pour sa famille.

« À moins que ce ne soit l’une de mes arrière-grands-mères ou arrière-grands-pères ou quelqu’un qui était bien avant mon temps, à ma connaissance, c’est le premier du gang James à aller à l’université », a déclaré James. « De toute évidence, son père n’est pas allé à l’école. Sa mère n’est pas allée à l’université. »

En fait, James a noté que sa mère, Gloria, lui donnant naissance à 16 ans l’a probablement empêchée d’aller à l’université.

« Je pense que ma mère a peut-être marché un peu sur le campus, peut-être un collège communautaire ou quelque chose comme ça », a déclaré James. « Mais elle avait mon petit cul qui courait partout, donc elle ne pouvait pas passer beaucoup de temps en classe à 19 ans. Elle ne pouvait pas faire ça, j’avais 3 ans. C’est donc très, très, très, très excitant. Très humiliant . Et un grand moment pour notre famille. »

James, qui a longtemps fait savoir que son objectif était de jouer aux côtés de son fils en NBA, est maintenant un pas de plus vers la réalisation de son rêve.

Mais la célébration autour de la décision de Bronny a dû attendre. Tout d’abord, il a dû faire face aux champions en titre qui avaient battu son équipe de 27 points seulement deux jours auparavant, le soir de la série à 1-1.

Il a fallu un peu de temps à James pour trouver son rythme samedi. Peut-être était-il distrait par les nouvelles très attendues de son aîné. Peut-être qu’il secouait une gueule de bois émotionnelle due à l’excitation. Dans le premier quart-temps, il était sans but. Sans coup, en fait.

Mais maintenant, il a enfin une équipe équipée pour assumer une partie de la charge.

D’Angelo Russell a éclaté pour 13 points au premier quart sur un tir de 5 pour 7, passant 3 pour 4 au-delà de l’arc. Anthony Davis a ajouté huit de ses 25 points éventuels au cours de cette période. Cela signifiait que James n’avait pas à appuyer. Il pouvait laisser le jeu venir à lui.

Et, bien sûr, il l’a fait.

James a ensuite terminé avec 21 points sur un tir de 6 en 11, huit rebonds, huit passes décisives, un tir bloqué et aucun revirement.

Il a conduit au panier avec force, divisant les défenseurs. Il a fait deux 3-points. Il a joué une défense tenace, même à un moment donné pourchassant et déviant une passe à Andrew Wiggins avec une telle agitation et une telle force qu’il a dû sauter par-dessus la tête des fans du terrain et sprinter quelques marches avant de pouvoir pomper les freins sur son 250- cadre de livre.

« Vous voyez un gars comme ça en 20e année, vous savez, évidemment, un Hall of Famer au premier tour, parmi les cinq premiers morts ou vivants à avoir jamais joué dans la NBA », a déclaré l’entraîneur des Lakers, Darvin Ham. « Le voir faire les petites choses, juste lui filtrer, lui pousser le rythme, trouver des coéquipiers, défendre, rebondir, c’est juste plus facile pour ces autres gars de le faire. »

L’intensité de James a contribué à renverser la vapeur pour les Lakers.

Après que les Warriors aient pris une avance de 11 points au début, les Lakers les ont maintenus à seulement 18 points au deuxième quart, utilisant une course de 22-2 pour s’enfuir avec le match.

Ce qui s’est passé samedi a fait la différence pour James, Davis et les Lakers cette saison. Après avoir acquis cinq nouveaux joueurs à la date limite d’échange, ils n’ont pas à s’inquiéter d’essayer de supporter toute la charge, tout le jeu

Les Lakers ont de la profondeur. Chaque nuit, Russell peut faire une rafale de 3 points, Austin Reaves peut prendre feu ou Jarred Vanderbilt peut devenir chaud.

Cela a permis à James de jouer son jeu.

« Pour moi, je ne suis jamais un gars de la » force « », a déclaré James. « J’ai toujours été un gars pour laisser le jeu venir à moi et faire mon empreinte en cas de besoin. »

Maintenant, les Lakers ont une avance de 2-1 dans la série avec le match 4 prévu pour lundi. Dans une série avec un match serré et deux éruptions sauvages, cela a été le match d’échecs ultime entre certaines des plus grandes superstars de la ligue. Les Warriors feront des ajustements. Les Lakers tenteront de les anticiper.

James sait ce qui vient ensuite.

Mais même s’il est intensément concentré sur sa tentative de remporter son cinquième titre, il n’a pas pu s’empêcher de prendre un moment pour célébrer l’incroyable victoire personnelle de sa famille.

« Je suis fier de lui », a déclaré James à propos de Bronny, qui est considéré comme l’un des cinq meilleurs meneurs de jeu au pays. « C’est une chose incroyable. »

Bronny s’est assis sur le terrain samedi, encourageant son père.

Si tout se passe selon le plan de James, il ne faudra pas longtemps avant qu’ils ne soient dans le même uniforme, entourés de 19 000 fans qui les encouragent.

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

