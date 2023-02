LeBron James n’a pas l’intention de prendre sa retraite après une réalisation “surréaliste”

LeBron James a déclaré mardi qu’il prévoyait de prolonger sa carrière dans la NBA d’au moins deux ans de plus alors qu’il profitait de la réalisation “surréaliste” de devenir le meilleur marqueur de tous les temps de la ligue.

Le Laker de Los Angeles, âgé de 38 ans, a finalement dépassé Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur buteur de la NBA avec une récolte de 38 points dans la défaite 133-130 de son équipe contre le Thunder d’Oklahoma City.

Tremblement de terre en Turquie : Cristiano Ronaldo fait don d’un maillot dédicacé pour une vente aux enchères

James a terminé la soirée avec 38 390 points en carrière en saison régulière, trois de plus que le total de 38 387 d’Abdul-Jabbar, un record qui existait depuis 1984.

La seule question maintenant est de savoir dans quelle mesure James augmentera son record avant de mettre enfin un terme à sa carrière.

James a déclaré après sa nuit record qu’il n’était pas encore d’humeur à quitter la scène.

“Je sais que je peux jouer encore quelques années”, a déclaré James à la télévision TNT. “La façon dont je me sens, la façon dont mon corps a réagi à moi tout au long de cette saison.

«Je sais que je peux jouer encore quelques années – tout dépend de mon esprit. Si mon esprit est toujours dedans, si je suis toujours motivé pour essayer de concourir pour les championnats, je sens que je peux toujours le faire.

James Lebron: L’homme qui voulait être roi

“Si mon esprit est vif et que je me sens motivé pour me préparer chaque jour, je peux continuer à jouer à ce jeu.”

James, quant à lui, a admis qu’il avait encore du mal à accepter d’éclipser enfin le record de longue date d’Abdul-Jabbar.

“C’est tellement surréaliste”, a-t-il déclaré. “Parce que c’est quelque chose que je n’ai jamais fixé comme objectif ou que je n’ai jamais entrepris de faire, alors je suis juste heureux.

«La longévité, pouvoir être sur le terrain pendant trois franchises multiples, essayer d’être le meilleur possible chaque soir et avoir d’excellents coéquipiers et entraîneurs qui m’ont permis d’être moi-même.

« Je ne sais pas si ça m’a frappé. Cela m’a un peu frappé par terre avec ma famille après que cela se soit produit. Mais ça n’a pas encore tout à fait coulé.

“Pouvoir jouer à ce niveau 20 ans plus tard, être au sommet de mon jeu, c’est un sentiment assez surréaliste.

« J’espère que je pourrai continuer, mais en fin de compte, ça a été un plaisir d’être dans cette ligue pendant 20 ans.

“Et aussi longtemps que je suis capable d’y aller, ça a été un sacré tour.”

Interrogé par un expert de la télévision et grand NBA Shaquille O’Neal si le record de mardi signifiait qu’il était désormais le plus grand joueur de l’histoire de la NBA, James a répondu: «Je laisserai tout le monde décider qui c’est.

“Mais c’est une excellente conversation de salon de coiffure.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)