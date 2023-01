LeBron James marque un sommet de la saison avec 48 points dans la victoire des Lakers contre les Rockets | INCONTESTÉ

LeBron James a inscrit 48 points hier soir lors de la victoire 140-132 des Lakers de Los Angeles contre les Rockets de Houston. LeBron a également récolté huit rebonds et neuf passes décisives. Russell Westbrook a réussi 24 points sur le banc et n’a commis aucun chiffre d’affaires. Skip Bayless et Shannon Sharpe partagent leurs plus grands points à retenir de la victoire des Lakers sur les Rockets.



IL Y A 9 MINUTES・Skip et Shannon : incontestés・4:10