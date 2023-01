LeBron James marque 37 points alors que les Lakers enregistrent un retour épique pour battre les Trail Blazers 121-112

LeBron James a déclaré que les Lakers avaient le choix lorsqu’ils traînaient de 25 points à la mi-temps contre les Trail Blazers.

“Je suppose que ce n’est qu’une ou deux façons, vous pouvez soit sortir et vous pouvez vous allonger et vous préparer pour le prochain match, soit vous pouvez voir ce qui se passe au troisième quart, en faire un jeu”, a déclaré James. “Et pour nous en tant que compétiteurs, et notre équipe et notre composition cette année, nous ne sommes pas une équipe tranquille. Ce n’est tout simplement pas la composition de notre club.

James a terminé avec 37 points et 11 rebonds, et les Lakers se sont ralliés en seconde période pour battre les Portland Trail Blazers 121-112 dimanche soir.

Thomas Bryant a ajouté 31 points et 14 rebonds pour les Lakers lors du retour, à égalité pour le deuxième plus gros déficit à la mi-temps que l’équipe a effacé pour une victoire dans l’histoire de la franchise.

A LIRE AUSSI| Masters d’Indonésie 2023 : Lakshya Sen et HS Prannoy dirigeront le défi indien en l’absence de Satwik-Chirag et de PV Sindhu

Anfernee Simons a récolté 31 points pour les Blazers, qui ont perdu trois matchs de suite. Damian Lillard a ajouté 24 points et 10 passes décisives.

Les Lakers ont surclassé Portland 40-20 pour réduire la marge au troisième quart. Troy Brown Jr. a fait un 3 points qui a permis aux Lakers de 97-95, avant de prendre la tête sur le 3 de Bryant avec 7:54 à jouer.

James a effectué une paire de lancers francs avec 4:36 à jouer, ce qui a poussé les Lakers à 107-103. Après que Lillard ait fait des lancers francs, le 3 points de Dennis Schroder a de nouveau permis à Los Angeles de gagner cinq points.

Le dunk de Bryant a donné aux Lakers une avance de 114-107 avec 2:23 à faire et ils ont résisté à Portland pour la victoire.

Portland était en difficulté, avec des victoires dans seulement deux des neuf derniers matchs. Les Blazers venaient de subir une défaite de 105-95 contre les 76ers jeudi.

“Pour le moment, nous n’y parvenons tout simplement pas”, a déclaré Lillard lorsqu’on lui a demandé si les Blazers devraient essayer de négocier avant la date limite des échanges. “Je veux gagner. Je ne pense pas que ce soit un secret que je veuille gagner. Je pense que nous devons faire tout ce que nous devons faire pour être en mesure de gagner.”

A LIRE AUSSI| “The Last Dance”: Sania Mirza partage un message inestimable après son dernier match de double féminin à l’Open d’Australie

Les Lakers ont également connu des difficultés cette saison en raison de blessures, notamment d’Anthony Davis, qui souffre actuellement d’une blessure au pied qui l’a empêché de jouer pendant 19 matchs.

James était discutable au début du match avec une cheville douloureuse mais a joué. James se rapproche du record NBA de Kareem Abdul-Jabbar avec 38 387 points. James est à 233 points d’égaler le record après le match de dimanche.

Malgré la rivalité, l’ambiance était parfois sombre au Moda Center après la mort samedi du diffuseur de longue date Bill Schonely qui a inventé l’expression “Rip City!” Schonely avait 93 ans.

Schonely a appelé les matchs des Blazers pendant près de 30 ans, commençant la première saison de l’équipe en 1970 et incluant le championnat de l’équipe en 1977. Après sa carrière dans la radiodiffusion, il a été ambassadeur de l’équipe jusqu’à sa retraite l’année dernière.

Les Lakers ont pris une avance de 18-4 tôt, mais Portland a rattrapé son retard, se rapprochant à 26-24 sur le 3 points de Nassir Little avant la fin du premier quart.

Le pointeur à 3 points de Simons a donné aux Blazers une avance de 39-38. Lillard a frappé un tir presque à mi-terrain pour pousser l’avance à 68-46, et les Blazers menaient 71-46 à la mi-temps. Portland a battu Los Angeles 35-13 au deuxième quart seulement.

A LIRE AUSSI| Cristiano Ronaldo ne parvient pas à marquer lors de ses débuts à Al-Nassr, une victoire 1-0 le place en tête du classement

Beverley et James ont frappé des lay-ups consécutifs pour amener les Lakers à moins de 81-74 et couronner une course de 16-2 à Los Angeles. Un drapage de conduite de James l’a rendu encore plus proche à 88-82.

«Nous avons beaucoup vécu. Et je veux juste essayer de continuer à m’améliorer, tout au long des matchs en retard et des matchs à une possession, des matchs à deux possessions lorsque nous sommes en retard », a déclaré James. « Et ce soir, nous avons fait du bon travail pour pouvoir exécuter défensivement et offensivement.

C’était la troisième rencontre entre les Lakers et les Blazers cette saison. Ils ont divisé les deux premiers.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)