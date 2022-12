LeBron James, Kylian Mbappé, Pelé réconfortent l’émotion de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, les larmes aux yeux, a quitté le plus grand tournoi de football après la défaite choquante du Portugal 0-1 contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 samedi. L’impact de la défaite a été tel qu’un Ronaldo abasourdi a commencé son chemin vers le tunnel sans s’arrêter un moment pour saluer les supporters portugais.

D’autres autour de Ronaldo, une icône du football, l’ont réconforté alors qu’il entamait le long chemin du retour, peut-être la dernière fois, de la scène de la coupe du monde. Près de 24 heures plus tard, l’attaquant vedette a partagé ses pensées avec ses millions de followers sur les réseaux sociaux, admettant que le “rêve” était terminé.

Une vague de messages réconfortants a suivi.

De l’icône du basket-ball LeBron James à l’étoile montante Kylian Mbappe, les athlètes, les personnalités publiques et les fans ont inondé la section des commentaires de la publication de Ronaldo sur Instagram, lui rendant de riches hommages, l’appelant et peu le qualifiant même de “plus grand” footballeur de l’histoire.

Mbappe a laissé trois emojis – une couronne, des mains faisant des gestes de remerciement et celle d’une chèvre (une référence à Greatest Of All Time).

Pelé a écrit : “Merci de nous avoir fait sourire, mon ami.”

“Légende”, a écrit LeBron.

Au cours de sa brillante carrière, Ronaldo a remporté presque tous les trophées majeurs, mais remporter la coupe du monde était son plus grand rêve, mais il devra peut-être prendre sa retraite sans s’en rendre compte maintenant. Il est très peu probable que le joueur de 37 ans joue à nouveau dans un match de coupe du monde étant donné qu’au moment où le prochain événement phare commencera, il aura 41 ans.

