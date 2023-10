Anthony Davis a récolté 30 points et 13 rebonds, LeBron James a marqué 10 de ses 21 points tout en jouant tout le quatrième quart-temps, et les Lakers de Los Angeles ont battu Phoenix dans les dernières minutes pour une victoire de 100-95 contre les Suns en désavantage numérique jeudi. nuit.

James a réussi le lay-up décisif avec 1:11 à jouer pour les Lakers, qui se sont remis d’un déficit de 12 points en entrant dans le quatrième pour remporter leur première victoire de la nouvelle saison lors du match d’ouverture à domicile de la 21e campagne NBA de James.

Kevin Durant a récolté 39 points et 11 rebonds pour les Suns, qui ont joué sans les stars blessées Devin Booker et Bradley Beal. Les Suns menaient 84-72 au début du quatrième match, mais ont raté 13 de leurs 14 tirs suivants et commis 10 revirements dans les 10 minutes suivantes.

Durant a toujours égalisé à 91 avec 1:28 à jouer en marquant sur deux possessions consécutives, et il a dépassé Hakeem Olajuwon pour la 12e place sur la liste des buteurs en carrière de la NBA dans le processus.

Mais James a répondu avec des lay-ups consécutifs prenant en sandwich un tir à 3 points manqué par Durant, et Austin Reaves et Davis ont réussi des lancers francs dans les dernières secondes.

Durant et James ne s’étaient probablement pas affrontés sur un terrain de la NBA depuis Noël 2018. Les blessures, la gestion de la charge et les protocoles de santé et de sécurité les ont empêchés de jouer lors des 13 rencontres précédentes entre les Lakers de James et les Warriors, Nets et Suns de Durant.

Eric Gordon a ajouté 15 points lors du premier retour de l’entraîneur des Suns Frank Vogel face aux Lakers, qui l’ont licencié il y a 18 mois après trois saisons et un titre NBA.

James et les Lakers ont reconnu leur intention de limiter ses minutes cette saison, mais le plan n’a pas été suivi alors que James est resté sur le terrain tout au long du quatrième pour transpirer cette victoire.

James entre dans sa troisième décennie NBA avec les Lakers déterminés à limiter ses minutes pour optimiser sa santé, mais Los Angeles a eu beaucoup de mal à chaque fois que James était hors du terrain en première mi-temps.

Les Lakers ont honoré Vogel avec une vidéo hommage lors du premier temps mort. Vogel a mené les Lakers au 17e championnat de la franchise il y a trois ans ce mois-ci dans la bulle de Floride, mais ils l’ont licencié exactement 18 mois plus tard lorsque son équipe en proie à des blessures a raté les séries éliminatoires.

Booker s’est absenté avec une douleur au pied gauche après s’être tordu le pied tard lors de sa performance de 28 points contre Golden State mardi. Beal n’a toujours pas fait ses débuts avec les Suns en raison d’une tension au bas du dos.

Los Angeles a joué sans Jarred Vanderbilt, qui souffre d’une bursite au talon gauche. Vanderbilt semble susceptible de remplacer Taurean Prince dans la formation de départ des Lakers lorsqu’il sera en bonne santé. Prince est resté sans but en 18 minutes.

Reportage de l’Associated Press.

