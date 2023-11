LeBron James félicite Dillon Brooks comme étant « digne » de l’accord avec les Rockets

Dave McMenaminRédacteur d’ESPNLecture de 3 minutes

HOUSTON– Dillon Brooks aurait peut-être transformé un tour de talon lors de la série éliminatoire Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers en un joli salaire avec les Houston Rockets cet été, mais son ennemi en séries éliminatoires, LeBron James, dit que Brooks a gagné chaque centime.

“Je pense que chaque joueur qui obtient un contrat l’est pour une raison, et il est digne du contrat qu’il obtient”, a déclaré James mercredi lorsqu’on lui a demandé si Brooks aurait pu augmenter sa valeur marchande en se présentant comme le joueur vedette des Lakers. déjouer.

“Je pense donc que dans son cas, il méritait le contrat qu’il a obtenu. Il a travaillé depuis qu’il a quitté l’Oregon, et c’est ce dans quoi Houston a trouvé de la valeur et il est ici. Donc non, je pense que cela n’a rien à voir. avec ça.”

Brooks a signé un contrat de 80 millions de dollars sur quatre ans pour rejoindre une équipe de Houston remaniée qui a également ajouté l’entraîneur Ime Udoka et le garde vétéran Fred VanVleet pour rejoindre un noyau jeune et talentueux composé de Jalen Green, Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun.

Brooks a tristement qualifié James de “vieux” lors du combat du premier tour des Grizzlies contre les Lakers et a fini par avoir l’air horrible à la fois en tant qu’analyste et contributeur, avec une moyenne de 10,5 points sur 31,2% de tirs (23,8% sur une plage de 3 points) avec 3,0 rebonds. et 1,8 passes décisives en six matchs. James, quant à lui, a récolté en moyenne 22,2 points avec 48,6% de tirs avec 11,2 rebonds et 5,2 passes décisives, tout en menant les Lakers, septième tête de série, à la surprise face aux Grizzlies, deuxième tête de série.

Brooks a salué le match lorsqu’on lui a posé des questions sur James et les Lakers mardi – et n’a émis aucune critique cette fois-ci.

“Prêt à l’enfermer”, a déclaré Brooks. “Il tire bien le ballon. Il joue bien. Donc je suis juste là pour le fatiguer, le faire entrer plus tôt dans ce quatrième quart-temps.”

James a déclaré qu’il ne réfléchirait pas trop à l’historique des séries éliminatoires avec Brooks mercredi soir. Los Angeles a d’autres problèmes après avoir perdu les deux premiers matchs de son road trip de quatre matchs et être tombé à 0-4 loin de la Crypto.com Arena cette saison.

“Je pense uniquement à la compétition”, a déclaré James. “C’est toujours génial de sortir et de concourir, alors il fait partie de ces gars qui aiment concourir avec beaucoup d’autres gars de notre ligue.

“Mais je ne m’attarde pas trop sur le passé. … Au fil des années, je laisse cela dans le passé et je trouve un moyen de [think about]: ‘Comment pouvons-nous remporter notre première victoire sur la route ?’ C’est certainement mon état d’esprit.”