LeBron James fait allusion à la retraite après que les Lakers aient été balayés par les Nuggets

LeBron James a terminé sa conférence de presse d’après-match avec un message qui fait sourciller après que les Lakers de Los Angeles aient été balayés par les Nuggets de Denver lors de la finale de la Conférence Ouest lundi, laissant apparemment entendre qu’il pourrait envisager de prendre sa retraite.

« Je n’aime pas dire que c’est une année réussie parce que je ne joue que pour gagner des championnats à ce stade de ma carrière », a déclaré James. « Vous savez, je ne prends pas plaisir à faire une conférence [Finals] apparence. Je l’ai fait, beaucoup. Et ce n’est pas amusant pour moi de ne pas pouvoir participer à la finale.

« Nous verrons ce qui se passera à l’avenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J’ai beaucoup à penser, pour être honnête. J’ai beaucoup à penser, pour être honnête. Juste pour moi personnellement, je vais de l’avant avec le basket-ball, j’ai beaucoup de choses à penser. »

James venait de réaliser l’une des performances les plus impressionnantes de sa carrière en séries éliminatoires, terminant avec 40 points, neuf rebonds et neuf passes, dont un sommet en carrière en séries éliminatoires pour les points en une demie (31).

Mais ce n’était pas suffisant, les Lakers tombant face aux Nuggets, 113-111.

À 38 ans, il a joué dans toutes les secondes sauf quatre du match 4. Il a marqué près de deux fois plus que n’importe lequel de ses coéquipiers, le deuxième meilleur buteur étant Anthony Davis, qui avait 21 points.

Les Lakers menaient jusqu’à 15 points en première mi-temps avant que les Nuggets ne les battent au troisième quart, 36-16. Avec les Nuggets en tête 113-111, James a eu deux chances d’égaliser le score dans les 26 dernières secondes, mais il a raté à la fois un fadeaway de 20 pieds et un flotteur de cinq pieds.

James est un quadruple champion qui a participé à la finale 10 fois au cours de sa carrière de 20 saisons. Après avoir remporté un championnat avec les Lakers en 2020, LA a été éliminée au premier tour des séries éliminatoires en 2021 et a complètement raté les séries éliminatoires la saison dernière.

Cette saison, après un départ 2-10 et une 13e place dans la Conférence Ouest fin février, James a mené son équipe à huit victoires de son cinquième titre.

James a clairement indiqué dans le passé qu’il voulait rester dans la NBA assez longtemps pour jouer avec son fils, Bronny, qui s’est récemment engagé à l’USC et sera éligible pour jouer dans la NBA pendant la saison 2024-25.

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

