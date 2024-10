LeBron James et son fils Bronny entrent dans l’histoire de la NBA en jouant ensemble | Actualités basket-ball

LeBron James et son fils aîné Bronny James ont revendiqué un morceau de l’histoire de la NBA, faisant leur première apparition tant attendue côte à côte pour les Lakers de Los Angeles.

Le duo est apparu ensemble dimanche au début du deuxième quart-temps lors de la défaite 118-114 des Lakers face aux Phoenix Suns à Palm Desert, à l’est de Los Angeles.

Alors que LeBron a impressionné avec 19 points en seulement 16 minutes et 20 secondes sur le terrain avant de s’absenter en seconde période, Bronny a trouvé les choses plus difficiles avec zéro point en un peu plus de 13 minutes sur le terrain. Le jeune James n’a tenté qu’un seul tir.

« C’était cool pour nous deux, surtout pour notre famille », a déclaré LeBron James, 39 ans, après avoir joué aux côtés de Bronny, qui a célébré son 20e anniversaire dimanche. « C’est définitivement un moment que je n’oublierai jamais.

« En tant que père, cela signifie tout. Pour quelqu’un qui n’a pas eu de père en grandissant, pouvoir avoir cette influence sur votre fils, pouvoir passer des moments avec votre fils, travailler avec votre fils – c’est l’une des plus grandes choses qu’un père puisse espérer. pour. »

James senior a cependant admis qu’il y avait des moments sur le terrain qui semblaient surréalistes.

« Nous sommes sortis d’un temps mort et nous nous sommes en quelque sorte tenus l’un à côté de l’autre. Je l’ai en quelque sorte regardé. C’était comme être dans Matrix ou quelque chose du genre. Cela ne semblait tout simplement pas réel. Mais c’était génial de vivre ces moments-là.

L’anticipation quant au moment où le duo James deviendra le premier duo père-fils à apparaître ensemble dans la même formation NBA s’est construite depuis que les Lakers ont choisi Bronny avec le 55e choix lors du repêchage de la NBA en juin.

« Je suis ravi de pouvoir faire partie de tout cela », a déclaré le nouvel entraîneur des Lakers, JJ Redick, après le double acte de James.

« C’est cool en tant que fan de basket. Je pense que cela témoigne de la longévité de LeBron et de son endurance compétitive. Et cela témoigne du travail que Bronny a accompli pour en arriver là.

Redick a présenté Bronny James sur le terrain, les Lakers menant 34-25 au deuxième quart.

LeBron James a déclaré que jouer avec Bronny dans la même équipe lui avait donné un nouveau souffle alors qu’il entame la 22e saison d’une brillante carrière.

« C’est beaucoup d’enthousiasme, une pure joie, de pouvoir venir travailler tous les jours, de travailler dur avec votre fils chaque jour et de pouvoir le voir continuer à grandir », a déclaré James.

« On se pousse les uns les autres. Il me pousse. Je le pousse. On pousse nos coéquipiers, et vice versa. C’est donc un moment très joyeux, non seulement pour moi, mais aussi pour notre famille.

« C’est donc plutôt génial. Cela vous donne beaucoup de vie.

Bronny a déclaré lors de la récente journée médiatique des Lakers qu’il était alimenté par les propos des critiques qui ont suggéré qu’il devait sa place dans l’équipe des Lakers entièrement à son père superstar.

« Je prends simplement toutes ces choses, ces critiques et ces réactions négatives que les gens m’ont adressées et j’en fais quelque chose qui peut m’alimenter », a-t-il déclaré.

Bronny devrait passer la majeure partie de sa saison recrue dans la G League de développement plutôt que dans l’équipe senior des Lakers.

Les Lakers ouvrent leur campagne de saison régulière 2024-25 avec un match à domicile contre les Timberwolves du Minnesota le 22 octobre.