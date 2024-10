LeBron James et Savannah rencontrent avec émotion le premier intervenant qui a sauvé la vie de Bronny

LeBron et Savane James a partagé un moment émouvant avec la femme qui est passée à l’action lors de l’arrêt cardiaque de Bronny l’année dernière… remerciant le premier intervenant d’avoir aidé à sauver la vie de leur fils.

La superstar des Lakers et sa femme depuis 11 ans détaillées L’urgence médicale de Bronny dans la nouvelle série documentaire Netflix, « Starting 5″… qui a été créée mercredi sur Netflix.

Dans l’une des scènes, LBJ a visité le vestiaire des USC Trojans avec sa mère, Gloria et a serré dans ses bras un membre du personnel de formation nommé Érin — la femme qui a pratiqué la RCR sur Bronny ce jour terrifiant de juillet dernier.

James a poursuivi en disant que sans elle et tout le programme des chevaux de Troie de l’USC, Bronny ne serait pas là aujourd’hui – et naturellement, cela l’a rendu ému.

« Ils sont la raison pour laquelle Bronny est en vie maintenant », a déclaré James, « et il sourit, s’épanouit et fait ce que tout jeune de 19 ans devrait faire et c’est vivre son rêve. »