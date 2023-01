LeBron James et sa femme Savannah profitent d’un rendez-vous amoureux à West Hollywood – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Backgrid

Un rendez-vous romantique! James Lebron et Savane James a profité d’un dîner romantique au Sunset Tower Hotel à West Hollywood, en Californie, le 16 janvier. LeBron portait un gilet noir sur un sweat à capuche blanc, tandis que Savannah portait un blouson aviateur noir avec un bonnet blanc. La maman de trois enfants a également laissé tomber ses longs cheveux blonds avec des boucles ondulées pour la soirée.

LeBron et Savannah vivent une vie bien remplie avec leurs trois enfants, fils Brony, 18 ans, et Brice15 ans et sa fille Zhuri, 8 ans, alors ils chérissent vraiment chaque fois qu’ils passent une soirée en couple. En décembre, la magnifique paire a profité d’un dîner avant Noël à Olivetta à WeHo. LeBron a opté pour un look entièrement bleu marine qui comprenait une veste universitaire et un pantalon avec une casquette de baseball. Pendant ce temps, Savannah était stupéfaite dans une veste vert aqua et une robe en velours noir jusqu’aux genoux.

Quelques mois avant les vacances, la famille James a accueilli Salon de la vanité dans leur maison de Los Angeles pour une séance photo de famille glamour. LeBron et ses fils portaient des smokings traditionnels, tandis que Savannah portait une robe à trou de serrure de couleur corail et Zhuri a opté pour une robe à manches bouffantes rose pâle. LeBron a reçu un doux baiser sur la joue de sa fille sur la photo de groupe.

Le basketteur professionnel et sa femme ont également parlé de leurs enfants dans le Salon de la vanité caractéristique. Ils ont dit qu’ils étaient dans une phase de «transition» en tant que famille, puisque Bronny «arrive à un point de départ pour prendre des décisions concernant sa carrière et où il veut aller dans sa vie» alors qu’il fréquente l’école Sierra Canyon. LeBron et Savannah ont qualifié Bryce de “mystère de la famille”. Enfin et surtout, Zhuri est occupée à diriger sa propre émission YouTube appelée Toutes choses Zhuriqui compte plus de 200 000 abonnés.

LeBron et Savannah sont ensemble depuis leur enfance à Akron, dans l’Ohio. Ils se sont mariés en septembre 2013 après avoir déjà accueilli leurs deux fils. La famille James était complète une fois que Zhuri est né en 2014.

