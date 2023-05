LeBron James et Patrick Beverley réagissent à l’enquête de la NBA sur l’arbitre Eric Lewis sur un prétendu compte de brûleur | Nouvelles de la NBA

La NBA a ouvert une enquête sur l’arbitre de longue date Eric Lewis impliquant un compte Twitter qui a répondu à de nombreux messages sur l’arbitrage de la ligue et a défendu Lewis et d’autres arbitres de la NBA.

Le compte a depuis été supprimé et a été répertorié sous le nom d’utilisateur « Blair Cuttliff ».

S’il peut être prouvé que Lewis était derrière le compte et a tweeté sur les décisions d’arbitrage sans autorisation, il pourrait être sanctionné.

Les soupçons entourant Lewis ont commencé lorsqu’une photo a fait surface montrant sa femme et ses enfants portant des maillots des Boston Celtics.

Cela a soulevé des inquiétudes parmi les utilisateurs de Twitter de la NBA, car Lewis avait arbitré un match entre les Lakers de Los Angeles et les Celtics plus tôt dans l’année. Au cours de ce match, une faute manquée controversée impliquant LeBron James et Jayson Tatum des Celtics s’est produite, entraînant la frustration des joueurs et des fans des Lakers.

James n’a pas tardé à tweeter sur le déroulement de la saga dès que la nouvelle a frappé la chronologie samedi, demandant si la spéculation sur Lewis était vraie.

Son ancien coéquipier Patrick Beverley a emboîté le pas, ayant également croisé la route de Lewis lors de ce même match. Il a reçu une faute technique pour avoir amené une caméra sur le terrain pour démontrer l’appel manqué.

Patrick Beverley des Los Angeles Lakers obtient une technique après avoir attrapé une caméra sur le terrain pour montrer que LeBron James a été victime d’une faute sur un point potentiellement gagnant à la fin du règlement



Suite à l’exposition, le compte a été désactivé puis réactivé, quelqu’un prétendant être le frère de Lewis, Mark.

Alors que les séries éliminatoires se poursuivent, l’enquête de la ligue se penchera sur la question pour déterminer si Lewis contrôlait le compte ou s’il reste un certain degré de vérité dans sa défense.

Indépendamment de toute sanction possible, cela met en évidence les failles de la structure d’arbitrage et comment les préjugés peuvent encore exister si les circonstances sont bonnes.

Ce n’est pas la première fois que les comptes de graveur posent problème. En 2018, le directeur général des Philadelphia 76ers, Bryan Colangelo, a démissionné lorsque lui et sa femme ont été liés à des comptes de brûleurs critiquant certains des joueurs de l’équipe.

En 2020, Kevin Durant a également admis qu’il avait utilisé plusieurs comptes de brûleurs pour interagir avec les fans qui le critiquaient lui ou son équipe.

Lewis, qui en est à sa 19e saison en tant qu’arbitre, a joué pour la dernière fois le premier match de la finale de la Conférence Ouest entre les Denver Nuggets et les Lakers le 16 mai et attendra la conclusion de l’enquête de la ligue.