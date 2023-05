LeBron James et les Lakers éliminent le champion Warriors avec une victoire de 122-101 dans le match 6

LOS ANGELES (AP) – Six mois et un jour après que les Lakers de Los Angeles soient tombés à 2-10 pour commencer la saison régulière, ils ont catégoriquement éliminé les champions en titre de la NBA pour atteindre la finale de la Conférence Ouest.

Bien que la transformation des Lakers soit devenue de plus en plus incroyable au cours des dernières semaines, les principales forces sont LeBron James et Anthony Davis, qui ont remporté une bague ensemble il y a à peine trois ans – et qui ont partagé un joyeux câlin vendredi soir après avoir mené leur équipe à son plus grande victoire à domicile en plus d’une décennie.

James a récolté 30 points, neuf rebonds et neuf passes décisives et les Lakers ont mis fin au règne des Golden State Warriors avec une victoire de 122-101 dans le match 6 de la série de deuxième tour.

Davis a récolté 17 points et 20 rebonds pour les Lakers, qui n’ont jamais traîné dans leur troisième victoire à domicile contre Golden State en sept jours. Austin Reaves a marqué 23 points – mis en évidence par un 54 pieds de mi-terrain au buzzer de la mi-temps – ainsi que six passes décisives et cinq rebonds tandis que Los Angeles s’éloignait inexorablement, résistant à toutes les tentatives de Stephen Curry pour faire revenir les Warriors.

« C’est spécial d’obtenir cette victoire pour battre une équipe qui est si bien établie et si bonne », a déclaré Reaves. «Je pense que les choses de classement ne sont que des chiffres. Quand vous avez des gars comme Bron et AD qui ont remporté des championnats, vous avez toujours l’impression d’avoir une chance, surtout avec la liste que nous avons, le talent que nous avons.

Les Lakers, septième tête de série, affronteront Nikola Jokic et les Nuggets, tête de série, lors de la finale de la Conférence Ouest à partir de mardi soir à Denver.

Les Lakers se sont améliorés à 7-0 à domicile depuis la fin de la saison régulière. Ils ont également mis fin à la séquence de 28 séries éliminatoires de Golden State avec au moins une victoire sur la route – un record de la NBA couvrant toute la carrière de Curry.

«Ce fut une année difficile, c’est le moins qu’on puisse dire, mais nous avons continué à nous battre», a déclaré l’entraîneur-chef de première année Darvin Ham. « Nos vibrations sont restées positives, et finalement nos nouvelles pièces se sont réunies. Je suis tellement excité de pouvoir m’asseoir dans ce siège et de profiter de la balade.

James, Davis et les Lakers sont la première équipe depuis 2014 à éliminer les Curry’s Warriors des séries éliminatoires avant la finale de la NBA. Golden State a disputé six des huit dernières finales de la NBA, ratant entièrement les séries éliminatoires au cours des deux autres saisons.

« La meilleure équipe a gagné, et je ne peux pas blâmer nos joueurs pour l’effort », a déclaré l’entraîneur de Golden State, Steve Kerr. « Parce que ces gars-là sont de tels concurrents, ça va faire mal. Mais c’est pourquoi nous jouons : pour rivaliser avec les meilleurs et voir ce que nous avons. Je n’en avais pas assez, mais ce n’était pas par manque de cœur ou d’effort.

Curry a marqué 32 points tout en ratant 10 de ses 14 tentatives à 3 points pour les Warriors, sixième tête de série, dont la poursuite de leur cinquième championnat en neuf saisons s’est terminée par trois défaites consécutives sur la route et une performance offensive inepte des coéquipiers de Curry dans le match 6, y compris un 3 efforts sur 19 de Klay Thompson, qui a raté 10 de ses 12 tentatives à 3 points.

Les Splash Brothers étaient beaucoup trop secs contre les Lakers: Thompson a marqué 10 en 36 sur 3 points lors des quatre derniers matchs de la série, tandis que Curry avait 14 en 49.

Donte DiVincenzo avait un sommet en séries éliminatoires de 16 points pour les Warriors, mais Curry était leur seul partant à deux chiffres, les quatre autres tirant 11 pour 38.

« Certainement décevant », a déclaré Draymond Green. « Cela fait longtemps que nous n’avons pas terminé en mai, essayant juste de traiter les sentiments. En fin de compte, ils étaient la meilleure équipe.

Les Lakers ont immédiatement pris les commandes au premier quart, ont survécu aux quelques rallyes des Warriors et l’ont ouvert au quatrième quart avec un effort équilibré mené par James, 38 ans, qui a produit son premier match éliminatoire de 30 points depuis le 2020. Finales NBA. Le vétéran de 20 ans peut toujours affirmer sa volonté avec autant de force que presque n’importe quel joueur d’élite, et il a dirigé l’effort offensif des Lakers tandis que Davis a joué un autre match défensif exceptionnel.

D’Angelo Russell a marqué 19 points alors que les Lakers ont habilement survécu à l’éjection au troisième quart de Dennis Schröder, le garde de la bougie et le principal défenseur de Curry. Schröder a été jeté après avoir reçu sa deuxième faute technique de la nuit suite à un échange avec Green, mais son absence n’a guère semblé aider les Warriors, qui n’ont pas pu faire leurs tirs ouverts bien trop souvent.

Les Lakers n’ont pas perdu de matchs consécutifs depuis le 17 mars, et ils n’ont perdu qu’une seule fois à domicile depuis le 26 mars. Sur une lancée de 27-12 depuis le renforcement de leur casting autour de James et Davis à la date limite des échanges, Los Angeles se dirige vers la finale de la conférence pour la deuxième fois dans le partenariat de quatre ans des superstars.

Davis a déclaré qu’il attribuait le roulement de fin de saison des Lakers à « l’unité ». Nous voulons choquer le monde.

Après avoir éliminé les Memphis Grizzlies, deuxième tête de série, en six matchs au premier tour, les Lakers ont suivi le modèle exact de victoires-défaites de cette série contre les champions : volez le match 1 sur la route, puis capitalisez calmement sur leur avantage sur le terrain pour sceller la victoire. série avec trois victoires consécutives devant leurs foules frénétiques et parsemées de célébrités.

Schröder a récolté cinq passes décisives et a défendu avec acharnement lors de son premier départ en séries éliminatoires pour les Lakers, mais le meneur de jeu allemand a été expulsé sur un curieux appel après que Green ait poussé le ballon dans le visage de Schröder.

CONSEILS

Warriors: Golden State a connu un lamentable 13-35 sur la route cette année, y compris les séries éliminatoires. … Curry est passé à la 11e place sur la liste des buteurs des séries éliminatoires de la carrière de la NBA, dépassant Dwyane Wade. … Andrew Wiggins a marqué six points en jouant avec un cartilage costal fracturé, résultant apparemment d’une bagarre avec James au quatrième quart du match 5.

Lakers : Schröder a pris la place de titulaire de Jarred Vanderbilt, le spécialiste défensif qui n’avait pas inscrit de panier en trois matchs consécutifs. … James a dépassé Shaquille O’Neal pour la quatrième place sur la liste des rebonds des séries éliminatoires de la carrière de la NBA. James a disputé un record de 278 matchs en séries éliminatoires. … Jack Nicholson était sur le terrain pour la troisième fois lors des quatre derniers matchs éliminatoires des Lakers, rejoint par son fils, Ray. Autres personnes présentes : Lewis Hamilton, sept fois champion de Formule 1, Bad Bunny, Elon Musk, Kim Kardashian, Michael B. Jordan, le capitaine des Los Angeles Kings Anze Kopitar, Jack Harlow, Dr. Dre, Woody Harrelson, Tyler the Creator et Trae Young .

___

AP NBA : https://apnews.com/hub/NBA et https://twitter.com/AP_Sports

Greg Beacham, Associated Press