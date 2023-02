LeBron James et la courbe de vieillissement slam dunk

LeBron James est une valeur statistique aberrante à bien des égards, y compris le fait qu’il est toujours une machine à tremper à 38 ans.

Que ce soit Michael Jordan planant gracieusement dans les airs, remuant la langue ou Ja Morant essayant d’effacer un défenseur dans ses atomes composants, le dunk est sans aucun doute le jeu de basket-ball le plus attrayant visuellement pour les fans occasionnels et les téléspectateurs inconditionnels. Non seulement un dunker doit combattre les plus grands humains du monde, mais il doit combattre la gravité elle-même pour démolir un anneau de métal situé à 10 pieds du sol, bien au-dessus de la portée de la plupart d’entre nous.

Les dunks sont généralement un jeu pour les plus jeunes. La portance, la force et l’agressivité nécessitaient toutes une inclinaison vers les personnes dans leur apogée physique. Mais tous les basketteurs ne sont pas créés égaux. Cette année, nous avons vu LeBron James, 38 ans, se déchaîner vers le rack pour un slam après l’autre dans sa quête pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de la NBA.

Je voulais regarder de plus près à quelle fréquence lui et les autres trempent en vieillissant. À quoi ressemble la courbe de vieillissement du dunk pour les joueurs ? Heureusement, Basketball-Reference a des notes de dunk détaillées pour chaque joueur de la NBA remontant à la saison 1997, j’ai donc rassemblé toutes les saisons de 1996-1997 jusqu’au 31 janvier de la saison 2022-2023 pour enquêter plus avant.

Pour planter le décor, examinons les tentatives de dunk en pourcentage des tentatives de placement sur le terrain (FGA) par saison :

C’est chouette ! Les dunks ont été assez stables à environ 5% du total des tentatives de placement sur le terrain pendant longtemps, mais ils sont en hausse depuis le milieu des années 2010. L’accent accru mis sur l’espacement à l’ère moderne réduit le nombre d’obstacles dans la voie. Quand un conducteur peut battre son homme, il est plus facile qu’auparavant de se lever sans entrave pour un embouteillage.

Maintenant que nous avons établi une base de référence, voyons ce qui arrive aux joueurs à mesure qu’ils vieillissent. J’ai divisé par position pour tenir compte du fait qu’une plus grande hauteur conduit généralement à plus de dunks*. La taille des échantillons à la fin a tendance à diminuer rapidement, ce qui conduit à des valeurs aberrantes notables, mais il existe toujours des tendances claires :

Ouah! Chaque position dunk le plus, en pourcentage des tentatives de but sur le terrain, pendant les saisons des recrues (en dehors de l’étrangeté de LeBron). Je m’attendais à une courte montée en puissance depuis que la plupart des joueurs de la NBA se sont musclés au cours de leurs premières années dans la ligue, et j’ai supposé qu’une force supplémentaire conduirait à plus de dunks. Mais il y a un déclin lent et régulier à partir de la première année qui ne s’arrête qu’à la fin de l’adolescence, lorsque la taille des échantillons ne devient qu’une poignée de joueurs.

En fait, LeBron est à lui seul responsable des deux pics de position les plus étranges – le coup de pouce du meneur dans les années 17-18 et le pic de puissance dans les années 19-20 (Basketball-Reference a changé de position au cours de ces années). Il y a si peu de joueurs qui jouent aussi longtemps qu’un dunker toujours prolifique comme LeBron peut à lui seul dominer les moyennes de position. Par exemple, il n’y a eu que trois joueurs répertoriés comme attaquants puissants pour faire 20 ans dans la ligue depuis 1997 : LeBron James, Kevin Garnett et Udonis Haslem. Et disons simplement que UD n’est pas exactement surpondéré dans l’échantillon de trempage ici. Plus sur LeBron sous peu.

En prenant du recul, nous savions que cette position serait fortement corrélée à la fréquence du dunk, mais je ne m’attendais pas à ce qu’elle ait l’air si propre. C’est incroyable à quel point les divisions sont parfaites par désignation de position, comme une sorte de loi naturelle dévoilée.

Fait intéressant, la diminution du dunk central, sur une base relative, n’est pas aussi prononcée qu’aux autres positions. Compte tenu de l’accent mis sur la course sur jante et du déclin des joueurs de poste, il est logique que les centres restent dunkin ‘à mesure qu’ils vieillissent. Même les 7 pieds plus âgés peuvent dunker sans trop de problèmes physiques, et ils sont déjà proches du panier. De plus, alors que la NBA devient de plus en plus axée sur le périmètre, peu d’infractions offrent à leurs centres de nombreuses opportunités de but sur le terrain qui ne sont pas des dunks ou des layups.

D’un autre côté, les meneurs arrêtent de tremper après la quatrième année. Les dunks ne craquent plus jamais un pour cent des tentatives de placement, à l’exception de ces deux années anormales dirigées par LeBron. Dans cette base de données, aucun autre meneur avec au moins 16 ans d’expérience n’a même tenté un dunk dans un match à l’exception de Lou Williams, qui a eu un jam à sa 17e et dernière année. Le voici, pour votre plus grand plaisir :

Assez bon pour un gars qui n’a même pas essayé un dunk l’année précédente !

Lorsque nous examinons la courbe de vieillissement du dunk en fonction de l’âge réel du joueur au lieu des années d’expérience, nous constatons essentiellement le même schéma :

(Bravo à Dikembe Mutombo, machine à tremper à l’âge de 41 ans.)

Les meneurs et les centres ont un peu de montée en puissance ici, mais en général, c’est le même schéma que nous avons vu ci-dessus.

J’ai également examiné cela sur une base de dunks par minute, quelle que soit la sélection de tir, et j’ai constaté des tendances similaires.

Cette pente descendante avec l’âge est généralement vraie même pour les dunkers les plus célèbres, à une exception notable près : LeBron James

Nous avons déjà vu LeBron changer la courbe de vieillissement tout seul, mais regarder toute sa courbe de vieillissement dunk révèle à quel point il est vraiment une anomalie :

En 20 ans, LeBron trempe plus souvent qu’il ne le faisait en tant que recrue. Ahurissant.

Mais peut-être que LeBron n’est pas unique ; peut-être que d’autres superstars avec un athlétisme absurde ont du Benjamin Button intégré. J’ai donc vérifié contre une poignée de joueurs de premier plan. Est-ce vrai pour d’autres dunkers célèbres ? En un mot : non.

Quelques plats à emporter :

Le jeune Blake Griffin (ligne blanche) me manque. J’ai apprécié sa capacité d’adaptation et d’évolution en vieillissant, lorsqu’il est devenu un joueur beaucoup plus complet. Mais au début, Blake dunkait 20% de ses tentatives de tir, plus que la plupart des centres, et ils étaient parmi les meilleurs dunks en jeu de tous les temps :

Et ce n’était même pas son meilleur dunk ce match ! Soupir.

Kevin Durant (ligne noire) était sur une trajectoire similaire à celle de LeBron, mais la blessure d’Achille a apparemment emporté son explosion. Heureusement, son milieu de gamme est presque aussi efficace que les slams de la plupart des joueurs, donc cela n’a pas fait beaucoup de mal. Les meilleures superstars peuvent compenser la baisse de l’athlétisme avec des compétences améliorées.

Vince Carter et Russell Westbrook sont des exemples parfaits de ce qui arrive à la plupart des joueurs au fil du temps – une tendance à la baisse inégale mais constante alors qu’ils perdent un demi-pas.

En regardant quelqu’un de plus jeune, Ja Morant est déjà en baisse, même s’il est toujours en train de plonger à de petits niveaux d’attaque malgré une position de 6 pieds 2 pouces dans une bonne journée. Nous savons maintenant que l’année 4 a tendance à être le dernier hourra pour le dunker moyen du meneur de jeu, mais Ja, espérons-le, vieillira beaucoup plus gracieusement que la plupart; au moins, il part d’un point de vue plus élevé.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les joueurs dunkent moins souvent au fil du temps

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les dunks diminuent avec le temps, et la plupart seront évidentes. Les hommes culminent généralement physiquement au milieu de la vingtaine. Après cela, il devient souvent plus difficile de générer la même portance. Votre joueur moyen devient plus habile et acquiert plus de confiance dans son sauteur avec l’âge, alors il se contente de plus de coups extérieurs plutôt que d’attaquer la peinture.

Les joueurs accumulent des blessures qui sapent leur athlétisme. Simultanément, de nombreuses personnes deviennent plus réticentes aux blessures à mesure qu’elles vieillissent (puisque les joueurs plus âgés ont généralement plus de mal à se remettre de leurs blessures et sont un peu plus conscients de leur mortalité imminente au basket), ce qui peut les amener à s’approcher du bord avec plus d’inquiétude.

Quelques-uns peuvent perdre confiance dans leur lancer franc avec l’âge, ce qui entraîne moins d’agressivité. Les rôles offensifs changent fréquemment et les défenses se familiarisent avec l’athlétisme et les habitudes d’attaque des joueurs. Et, bien sûr, certains choisissent simplement de se détendre avec leurs genoux endoloris en sautant pour des lay-ups à la place.

Comme l’a dit un jour l’ancien joueur de la NBA Jamal Crawford Rapport du blanchisseur:

“Ce n’est que si longtemps qu’un gars qui trempe peut le faire, donc vous devez éventuellement penser à la préservation”, a déclaré le vétérinaire de 17 ans Jamal Crawford… “J’échangerais cela contre la longévité parce que vous n’avez qu’un nombre limité de dunks dans vos jambes. ”

Quelle que soit la raison, la grande majorité des joueurs succombent à la gravité au fur et à mesure que leur carrière se prolonge. En cela, comme dans tant de choses, LeBron reste une valeur physique aberrante.

*Basketball-Reference peut avoir des désignations de position funky. Par exemple, LeBron oscille entre SF, PF et PG selon l’année. Si les joueurs sont répertoriés en tant que positions partagées (par exemple, PF-SF), je les mets en fonction de la position répertoriée en premier. Puisque nous parlons de données, une autre mise en garde : les années d’expérience font référence au nombre d’années qu’un joueur a joué une minute de basket-ball. Il omet des saisons entières qui ont été manquées en raison d’une blessure.

