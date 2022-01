LeBron James et Kevin Durant nommés capitaines pour la vitrine des étoiles de la NBA

La superstar des Lakers de Los Angeles, LeBron James, a été nommée capitaine du NBA All-Star Game pour la cinquième saison consécutive jeudi alors que la ligue a révélé les joueurs partants pour la vitrine de mi-saison à Cleveland. James était le principal obtenteur de voix de la Conférence Ouest. La star des Brooklyn Nets, Kevin Durant, a dominé le vote de l’Est et a obtenu le feu vert en tant que capitaine d’équipe, bien qu’il devrait manquer un deuxième match des étoiles consécutif après s’être foulé le genou gauche plus tôt ce mois-ci.

Durant et James faisaient partie des 10 joueurs élus comme partants pour le match du 20 février au Rocket Mortgage FieldHouse. Les réserves All-Star seront nommées jeudi prochain.

Le vote des fans représente 50% du vote total pour choisir les partants, tandis que les joueurs et les médias actuels constituent l’autre moitié. Les réservistes sont choisis par les entraîneurs en chef de la NBA et le commissaire de la ligue Adam Silver choisit les remplaçants pour blessure, si nécessaire.

James et Durant sélectionneront leurs équipes à partir du groupe de joueurs éligibles et ils ne sont pas tenus de sélectionner en fonction de leur affiliation à la conférence ou de leur position.

La gamme All-Star 2020 comprend des visages familiers, des étoiles montantes et des joueurs débutants.

James’ 18 All-Star hoche la tête égale Kobe Bryant pour la deuxième place de tous les temps derrière Kareem Abdul-Jabbar (19).

Le joueur le plus utile de la NBA de Denver Nikola Jokic (Ouest) et les Philadelphia 76ers Joel Embiid (Est) ont décroché des places de départ en première ligne.

Embiid a 21 matchs de 30 points ou plus cette saison et six avec 40 ou plus.

« J’ai parcouru un long chemin ces deux dernières années », a déclaré Embiid après avoir entendu son nom. « Le jeu a vraiment ralenti pour moi. Je suis capable d’être libre sur le terrain et de faire ce que je veux offensivement. »

L’autre joueur de la cour avant à l’Est est Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks, tandis que les Chicago Bulls DeMar DeRozan et les Atlanta Hawks Trae Young constituent les partants de la cour arrière.

L’attaquant des Golden State Warriors Andrew Wiggins, du Canada, rejoint James et Jokic en tant que meilleurs obtenteurs de votes sur la zone avant de l’Ouest. Les gardes sont Stephen Curry des Golden State Warriors et la première fois All-Star Ja Morant des Memphis Grizzlies.

Le repêchage All-Star – avec James et Durant choisissant leurs joueurs – est prévu pour le 10 février et le concours de slam dunk le 19 février.

