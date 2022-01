LeBron James et Kevin Durant nommés capitaines du match NBA All-star 2022

La star des Lakers de Los Angeles, LeBron James, sera le capitaine de la Conférence Ouest lors du match des étoiles de la NBA 2022, marquant sa cinquième sélection consécutive en tant que capitaine des étoiles. Ce sera sa 18e apparition consécutive parmi les étoiles, la plus élevée par un joueur en 71 ans de matchs hors-concours.

L’attaquant des Brooklyn Nets Kevin Durant a été nommé capitaine de la Conférence de l’Est, sa deuxième sélection consécutive en tant que capitaine et sa 12e apparition en carrière pour le match qui se tiendra le 20 février à l’arène Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio. Mais sa disponibilité est mise en doute en raison d’une cure de désintoxication pour une récente blessure au MCL.

Le garde des Golden State Warriors Stephen Curry fait sa 8e apparition pour la Conférence Ouest, tandis que le MVP en titre de la finale Giannis Antetokounmpo fait sa 6e apparition en tant que représentant des Milwaukee Bucks pour la Conférence Est.

Les débutants dans le match des étoiles de la NBA incluent Ja Morant, 22 ans, le garde des Memphis Grizzlies et l’attaquant des Golden State Warriors Andrew Wiggins. Morant fait sa première apparition All-Star lors de sa troisième saison NBA, tandis que Wiggins fait sa première apparition lors de sa 8e saison.

Le gardien des Atlanta Hawks, Trae Young, revient au match des étoiles en 2022 après avoir fait sa première apparition en 2020. Le gardien des Chicago Bulls, DeMar DeRozan, a été récompensé pour sa renaissance cette saison en tant que partant des étoiles, sa cinquième apparition en carrière et sa première apparition depuis 2018.

Le centre des Philadelphia 76ers Joel Embiid fait également sa cinquième apparition aux côtés du MVP de la ligue en titre Nikola Jokic qui disputera son quatrième match des étoiles cette année.

Tous les joueurs ont connu des saisons fantastiques pour se mériter une place de starter All-Star. Durant et James sont actuellement en tête de la ligue en termes de points, tandis que Curry entre dans l’histoire avec un nouveau record de trois points à chaque fois qu’il marche sur le sol.

Jokic, Giannis et Embiid verrouillent tous les cornes dans la course MVP de cette année, tandis que des joueurs comme Ja Morant sont apparus dans l’image MVP et All-Star après une saison en petits groupes. Le match des étoiles de cette année promet d’en être un pour tous les âges.

Les remplaçants des deux conférences seront dévoilés la semaine prochaine (3 février) après un vote de tous les entraîneurs de la NBA. Cinq autres joueurs de chaque conférence seront nommés pour compléter l’équipe et il y aura une place supplémentaire pour chaque conférence.

Le match NBA All-Star 2022 sera retransmis en direct en Inde sur VH1 et MTV ainsi que sur les plateformes de streaming VOOT et JioTV.

Effectif de la Conférence Ouest : –

Gardes : Stephen Curry (Golden State Warriors) et Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Attaquants : LeBron James (capitaine, Los Angeles Lakers), Andrew Wiggins (Golden State Warriors) et Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Effectif Conférence Est : –

Gardes : Trae Young (Atlanta Hawks) et DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Attaquants : Kevin Durant (capitaine, Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) et Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

