LeBron James et Kevin Durant investissent dans la marque Mitchell & Ness de Fanatics

Certains des plus grands noms du sport et du divertissement investissent dans la marque de vêtements lifestyle de Fanatics, Mitchell & Ness.

Le PDG de Fanatics, Michael Rubin, a déclaré que le nouveau groupe de propriété comprendrait LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul, CJ McCollum, Devin Booker, James Harden, Joel Embiid, Odell Beckham Jr., Kevin Hart, Rich Paul, Rich Kleiman, Scooter Braun et Steve. Stout.

Fondée en 1904 à Philadelphie, Mitchell & Ness fabrique et vend désormais des maillots et des collections de vêtements vintage pour presque toutes les ligues sportives majeures. En février, Fanatiques a acheté une participation de 75% dans Mitchell & Ness, la participation restante revenant à une cohorte de célébrités qui comprenait Jay-Z, le partenaire commercial de LeBron James, Maverick Carter et le rappeur Meek Mill. L’accord valorisait Mitchell & Ness à 250 millions de dollars. Les nouveaux investisseurs feront partie de cette cohorte.

Mitchell & Ness est maintenant une entreprise de 350 millions de dollars, ayant augmenté de 30 % cette année, a déclaré Rubin à CNBC. Il la voit un jour se transformer en une marque multimilliardaire.

“L’ajout de propriétaires comme nous l’avons fait aujourd’hui est un grand pas en avant”, a-t-il ajouté.

Rubin a annoncé la nouvelle lors du Tech Live du Wall Street Journal mardi soir. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

“Nous sommes vraiment ravis d’amener les gens qui font de la culture à devenir propriétaires et à nous rejoindre à ce sujet”, a déclaré Rubin à CNBC plus tard mardi.

Fanatics, qui a commencé comme une entreprise de marchandisage sportif vendant des t-shirts et des maillots, a connu une ascension rapide, devenant un centre sportif de 27 milliards de dollars pour des millions de fans de sport. En janvier, elle a acquis la société de cartes à collectionner Topps et, début 2023, elle prévoit de lancer les paris sportifs.

Les nouveaux propriétaires disent qu’ils prévoient de faire de Mitchell & Ness “la marque de consommation la plus diversifiée et la plus pertinente sur le plan culturel” grâce à leur influence et à leur statut de créateurs de tendances.

Jay-Z est d’abord devenu un fan de la marque en raison de son attrait intemporel. “La mode est cyclique, mais les classiques sont éternels. Mitchell & Ness est un vrai classique”, a-t-il déclaré en février. “Je suis fier de jouer un petit rôle dans sa restauration et, dans certains cas, dans l’introduction de l’authenticité et de la qualité de la marque Mitchell & Ness à une nouvelle génération”, a-t-il ajouté.

Rubin a déclaré que Jay-Z avait contribué à rassembler cette équipe et à convaincre Rubin d’acheter la marque en premier lieu. Le groupe a été attiré par la possibilité d’influencer davantage la culture et l’attrait de la propriété.

“Les athlètes, les célébrités et les artistes en ont assez de recevoir des chèques, ils veulent gagner de l’argent avec des capitaux propres. Ils veulent être partenaires dans ces entreprises”, a déclaré Rubin.

Pour LeBron James, Mitchell & Ness tient une place à part. Lorsque la superstar du basket-ball en herbe avait 16 ans, il a vu un homme à l’aéroport portant un maillot des Houston Oilers. Les deux ont entamé une conversation à cause de cela et c’est ainsi que James a rencontré son agent de longue date Rich Paul.

“LeBron James et Rich Paul se sont unis par leur amour pour Mitchell & Ness”, a déclaré Rubin.

Fanatics a utilisé sa base de données de clients de plus de 94 millions de fans de sport pour attirer de nouveaux fans afin de développer les activités de Michell et Ness. En juin, Mitchell & Ness a signé un accord de droits pour fabriquer des produits pour tous 32 équipes de la LNH.

Fanatics affirme que la mode de rue pour hommes et femmes et les authentiques nostalgiques sont parmi les domaines à la croissance la plus rapide au sein de l’entreprise Fanatics Commerce.

Fanatics est un triple Disrupteur CNBC 50 compagnie. Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire originale qui va au-delà de la liste annuelle Disruptor 50, offrant un aperçu plus approfondi des entreprises privées comme Fanatics qui continuent d’innover dans tous les secteurs de l’économie.