LeBron James et Kevin Durant dans le pool de joueurs de l’équipe américaine pour les Jeux de Paris

Curry, qui a remporté l’or à la Coupe du Monde FIBA ​​en 2010 et 2014, viserait sa première médaille olympique. Sont également inclus le MVP en titre de la NBA Joel Embiid, qui a annoncé en octobre son intention de jouer pour USA Basketball plutôt que pour la France ou le Cameroun, et le double MVP des finales NBA Kawhi Leonard, qui n’a jamais participé aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde.

Les 12 membres de l’équipe américaine pour la Coupe du monde 2023, qui s’est classée quatrième aux Philippines après des défaites décevantes contre la Lituanie, l’Allemagne et le Canada, ont été pris en considération pour Paris : Paolo Banchero, Mikal Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr., Cam Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis et Austin Reaves.

Malgré sa médaille d’or aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016 et aux Jeux de Tokyo en 2021, Draymond Green n’a pas été inclus dans le pool de joueurs. Cinq autres membres de l’équipe de Tokyo – Jerami Grant, Keldon Johnson, Zach LaVine, JaVale McGee et Khris Middleton – ont également été exclus de la poule de cette année.

Steve Kerr, des Golden State Warriors, entraînera les Américains à Paris après avoir dirigé l’équipe de la Coupe du monde l’été dernier. Kerr a indiqué qu’il se retirerait après les Jeux olympiques. Son équipe à Paris comprendra l’entraîneur du Miami Heat Erik Spoelstra, l’entraîneur des Los Angeles Clippers Tyronn Lue et l’entraîneur de Gonzaga Mark Few. Les Américains ont remporté l’or olympique sous Mike Krzyzewski en 2008, 2012 et 2016 et sous Gregg Popovich en 2021.