LeBron James et Bronny James des Lakers deviennent le premier duo père-fils à partager le terrain dans l’histoire de la NBA

PALM DESERT, Californie — Alors que les Lakers de Los Angeles sortaient de leur groupe, LeBron James et Bronny James marchaient sur le sol et entraient dans les livres d’histoire de la NBA.

Les Jameses ont ouvert le deuxième quart-temps de la défaite 118-114 des Lakers contre les Phoenix Suns, devenant ainsi le premier duo père-fils à jouer ensemble dans l’histoire de la NBA.

« Pas réel », a déclaré LeBron après le match à propos de ses sentiments en tant que père et joueur. « J’essaie encore de m’y habituer un peu, mais c’est plutôt cool. C’est plutôt cool pour nous deux et surtout pour notre famille.

LeBron James. Bronny James. Le duo père-fils partage le court pour la première fois ensemble ! 👏 pic.twitter.com/93hC7k64gK -NBA (@NBA) 7 octobre 2024

LeBron a déclaré que l’ampleur du moment s’était cristallisée lorsqu’il se tenait à côté de son fils alors qu’ils reprenaient leurs missions défensives.

« Nous étions l’un à côté de l’autre et je l’ai un peu regardé, et c’était comme : ‘Est-ce que c’est The Matrix ou quelque chose comme ça ?' », a déclaré LeBron. «Cela ne semblait tout simplement pas réel. Mais c’était génial de vivre ces moments avec lui.

L’entraîneur des Lakers, JJ Redick, a déclaré à LeBron et Bronny plus tôt dans la journée qu’ils joueraient ensemble pour la première fois.

Bronny a déclaré qu’il était « plutôt excité » une fois qu’il a su qu’il jouerait avec son père, mais a ajouté qu’il s’était préparé comme s’il s’agissait d’un jeu normal. Cela dit, il a admis qu’il était impossible de compartimenter la situation et de considérer son père simplement comme un coéquipier.

« Je pense toujours à ‘C’est mon père’ parce que c’est littéralement mon père », a déclaré Bronny. « Alors je vais là-bas et, quand je joue, il est juste mon coéquipier. C’est tout ce à quoi je pense à ce moment-là.

Il y avait une couche supplémentaire à ce moment : dimanche marquait également le 20e anniversaire de Bronny. Les Lakers l’a célébré avec un gâteau et des cupcakes plus tôt dans la journée à l’hôtel de l’équipe.

Pour LeBron, vivre cette expérience avec son fils le jour de son anniversaire était spécial.

« Pour un père, cela signifie tout », a déclaré LeBron. «Pour quelqu’un qui n’a pas eu cela en grandissant, pouvoir avoir cette influence sur vos enfants et avoir une influence sur votre fils. Pouvoir passer des moments avec votre fils. Et finalement, pouvoir travailler avec votre fils. Je pense que c’est l’une des plus grandes choses qu’un père puisse espérer ou souhaiter.

LeBron James parle de partager la parole avec Bronny James pour la première fois : pic.twitter.com/Rr0y6kNiFj – Jovan Buha (@jovanbuha) 7 octobre 2024

Redick a déclaré avant le match qu’il prévoyait de jouer LeBron et Bronny dans le déroulement d’un match et non de manière « gimmicky ». Avec LeBron et Anthony Davis disponibles pour la première fois cette pré-saison et les Lakers essayant de comprendre leur rotation de neuf joueurs, Redick a utilisé le début du deuxième quart-temps comme ce moment.

« C’est surréaliste », a déclaré Redick avant le match. « Je suis très honoré de pouvoir faire partie de l’histoire. »

LeBron a réalisé un lay-up à 3 points et un et-1 avec Bronny au sol. Bronny n’a pas marqué pendant la séquence de 4:09 minutes, mais son père l’a préparé pour un 3 points sur un transfert de dribble que Bronny a raté.

« J’espérais vraiment que l’aile trois du petit côté de DHO était entrée », a déclaré Redick. « Cela aurait été un moment sympa, mais ils passeront beaucoup de moments ensemble, j’en suis sûr. »

Les Suns ont dominé les Lakers de quatre points lors du temps partagé entre LeBron et Bronny sur le terrain en première mi-temps. LeBron et Davis se sont reposés pendant la seconde période.

« Je lui ai juste dit : ‘Continuez à vous améliorer' », a déclaré LeBron à propos de son message à Bronny après le match. « Honnêtement, je pense qu’il est jeune. Il vient d’avoir 20 ans. Il est jeune et veut continuer à s’améliorer. Et c’est ce qui est le plus important. Ainsi, chaque fois que vous disposez d’un moment, continuez simplement à réaliser des jeux gagnants. Continuez à apprendre de ses erreurs. Apprenez des bonnes choses. Et je pense que s’il continue à faire cela, il continuera à s’améliorer à mesure que chaque instant passe. »

Les Lakers ont repêché Bronny avec le 55e choix lors du repêchage de la NBA 2024. Bronny est entré dans la NBA après seulement un an à l’USC, où il a récolté en moyenne 4,8 points et 19,3 minutes en 25 matchs.

Lecture obligatoire

(Photo : Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images)