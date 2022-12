LeBron James et Billie Jean King rendent hommage au journaliste américain Grant Wahl

La mort de l’éminent journaliste Grant Wahl lors de la Coupe du monde au Qatar a provoqué une vague de choc et de chagrin dans le monde du sport, la star de la NBA LeBron James et la grande joueuse de tennis Billie Jean King menant les hommages à l’Américain.

Wahl, 49 ans, est décédé après s’être effondré tout en couvrant le match Argentine-Pays-Bas de vendredi. Les circonstances de sa mort ne sont pas claires.

King a déclaré que la mort de Wahl était “déchirante”.

“Journaliste de talent, Grant était un défenseur de la communauté LGBTQ et une voix de premier plan pour le football féminin”, a déclaré King tweeté Samedi. “Il a utilisé sa plate-forme pour élever ceux dont les histoires devaient être racontées. Prières pour sa famille.”

Vendredi à Philadelphie, la star du basket-ball James a déclaré qu’il avait “très aimé Grant”. Pendant que Wahl était à Sports Illustrated, il a fait une couverture sur James quand James était au lycée.

“J’ai toujours regardé de loin même quand j’ai gravi les échelons et que je suis devenu professionnel, et il est allé dans un sport différent”, a déclaré James lors d’une conférence de presse d’après-match. “Chaque fois que son nom reviendrait, je repenserais toujours à moi en tant qu’adolescent et avoir Grant dans notre immeuble … C’est une perte tragique.”

Tyler Adams, le capitaine de l’équipe nationale masculine de football des États-Unis, qui a été éliminée de la Coupe du monde par les Pays-Bas en huitièmes de finale, a adressé ses “sincères condoléances” à l’épouse de Wahl, Céline Gounder, et à ceux qui l’ont connu.

“En tant que joueurs, nous avons énormément de respect pour le travail des journalistes, et Grant était une voix géante dans le football qui s’est tragiquement tue”, a déclaré Adams. a écrit sur Twitter.

Les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar ont déclaré samedi que Wahl “était tombé malade” dans la zone de presse, où il avait reçu “un traitement médical immédiat sur place”.

Il a ensuite été transféré à l’hôpital général de Hamad, a déclaré un porte-parole du comité de la Cour suprême pour la livraison et l’héritage, l’organe chargé de planifier le tournoi.

Wahl a été soigné dans le stade “pendant environ 20 à 25 minutes” avant d’être transféré à l’hôpital, a déclaré samedi à CNN Keir Radnedge, chroniqueur au World Soccer Magazine.

“C’était vers la fin des prolongations du match. Soudain, des collègues à ma gauche ont commencé à crier pour demander une assistance médicale. De toute évidence, quelqu’un s’était effondré. Comme les chaises sont autoportantes, les gens pouvaient déplacer les chaises, il est donc possible de créer un peu d’espace autour de lui”, a déclaré Radnedge.

Il a ajouté que l’équipe médicale était là “assez rapidement et a pu, du mieux qu’elle a pu, prodiguer des soins”.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a réagi à la mort de Wahl samedi, ajoutant que de hauts responsables du département d’État étaient en contact avec des responsables qataris et la famille de Grant.

“Grant Wahl a été une source d’inspiration pour beaucoup. Nos pensées vont à sa femme, le Dr Céline Gounder, et à tous ceux qui l’aimaient. Les responsables du département d’État sont en contact avec la famille de Grant et avec les hauts fonctionnaires du gouvernement du Qatar pour s’assurer que sa famille obtienne le soutien dont ils ont besoin”, a écrit Jean-Pierre sur Twitter.

“CHOQUÉ ET DÉVASTÉ”

“Il y a quelques jours à peine, Grant a été reconnu par la FIFA et l’AIPS (l’Association internationale de la presse sportive) pour sa contribution aux reportages sur huit Coupes du monde de la FIFA consécutives”, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué.

Infantino et le directeur des médias de la FIFA, Bryan Swanson, étaient à l’hôpital samedi pour offrir tout type de soutien nécessaire à la famille, aux amis et aux journalistes qui étaient également ses colocataires au Qatar.

Les co-rédacteurs en chef de Sports Illustrated, la publication où Wahl a passé la majeure partie de sa carrière, ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’ils étaient “choqués et dévastés par la nouvelle du décès de Grant”.

“Nous étions fiers de l’appeler un collègue et un ami pendant deux décennies – aucun écrivain dans l’histoire de (Sports Illustrated) n’a été plus passionné par le sport qu’il aimait et les histoires qu’il voulait raconter”, indique le communiqué.

Il a ajouté que Wahl avait rejoint la publication pour la première fois en novembre 1996. Il s’était porté volontaire pour couvrir le sport en tant que journaliste junior – avant qu’il n’atteigne les sommets de la popularité mondiale dont il jouit maintenant – devenant finalement “l’une des autorités du football les plus respectées”. dans le monde », a-t-il déclaré.

Le communiqué indique que Wahl a également travaillé avec d’autres médias, dont Fox Sports. Après avoir quitté Sports Illustrated en 2020, il a commencé à publier son podcast et sa newsletter.

D’autres joueurs de football américains actuels et anciens, dont Ali Krieger et Tony Meola, ont partagé leurs condoléances, tout comme des organismes sportifs tels que la Major League Soccer et la National Women’s Soccer League.

Wittyngham, co-animateur du podcast de Wahl, a déclaré samedi à CNN que la nouvelle de sa mort avait été difficile à comprendre.

“Pour les Américains, Grant Wahl est la première personne que vous lisez sur le football. Il a été en quelque sorte la seule personne pendant un certain temps … Grant a été la première personne à accorder une véritable attention à ce sport de manière significative”, a déclaré Wittyngham.

Plusieurs journalistes ont raconté des reportages aux côtés de Wahl et l’ont rencontré lors de plusieurs Coupes du monde au fil des ans.

“Avant de devenir le meilleur couvreur de football, il faisait des cerceaux et était si gentil avec moi”, a écrit le célèbre diffuseur Dick Vitale.

Timmy T. Davis, l’ambassadeur des États-Unis au Qatar, a tweeté que Wahl était “un journaliste bien connu et très respecté qui s’est concentré sur le beau jeu”.

“Toute la famille US Soccer a le cœur brisé d’apprendre que nous avons perdu Grant Wahl”, a déclaré US Soccer dans un communiqué sur son compte Twitter officiel.

“Grant a fait du football le travail de sa vie, et nous sommes dévastés que lui et sa brillante écriture ne soient plus avec nous.”

US Soccer a salué la passion de Wahl et sa “croyance dans le pouvoir du jeu pour faire avancer les droits de l’homme”, et a partagé ses condoléances avec la femme de Wahl et ses proches.

Gounder a également publié la déclaration de US Soccer sur Twitter.

“Je suis tellement reconnaissante du soutien de la famille de football de mon mari Grant Wahl et de tant d’amis qui ont tendu la main ce soir. Je suis complètement sous le choc”, a écrit Gounder, un ancien contributeur de CNN qui a participé à la transition Biden-Harris. Conseil consultatif Covid-19.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que le département était en “communication étroite” avec la famille de Wahl. Les organisateurs de la Coupe du monde ont également déclaré qu’ils étaient en contact avec l’ambassade des États-Unis “pour s’assurer que le processus de rapatriement du corps est conforme aux souhaits de la famille”.

Wahl avait couvert le football pendant plus de deux décennies, dont 11 Coupes du monde – six hommes, cinq femmes – et a écrit plusieurs livres sur le sport, selon son site Web.

Il venait de fêter son anniversaire plus tôt cette semaine avec “un grand groupe d’amis des médias à la Coupe du monde”, selon un message sur son compte Twitter officiel, qui ajoutait : “Très reconnaissant pour tout le monde”.

SE SENTIR MALADE

Dans un épisode du podcast Futbol avec Grant Wahl, publié quelques jours avant sa mort le 6 décembre, il s’était plaint d’un malaise.

“C’était devenu assez mauvais en termes d’oppression dans ma poitrine, d’oppression, de pression. Je me sens assez poilu, mauvais”, a déclaré Wahl au co-animateur Chris Wittyngham dans l’épisode. Il a ajouté qu’il avait demandé de l’aide à la clinique médicale du centre des médias de la Coupe du monde, pensant qu’il souffrait de bronchite.

Il a reçu du sirop contre la toux et de l’ibuprofène et s’est senti mieux peu de temps après, a-t-il déclaré.

Wahl a également déclaré avoir vécu une “capitulation involontaire de mon corps et de mon esprit” après le match américano-néerlandais du 3 décembre.

“Ce n’est pas mon premier rodéo. J’en ai fait huit chez les hommes”, avait-il déclaré à l’époque. “Et donc, je suis tombé malade dans une certaine mesure à chaque tournoi, et il s’agit simplement d’essayer de trouver un moyen d’aimer faire votre travail.”

Il a en outre décrit l’incident dans un récent bulletin publié le 5 décembre, écrivant que son corps s’était “effondré” après avoir peu dormi, un stress élevé et une lourde charge de travail. Il avait eu un rhume pendant 10 jours, qui “s’est transformé en quelque chose de plus grave”, a-t-il écrit, ajoutant qu’il se sentait mieux après avoir reçu des antibiotiques et rattrapé son sommeil.

Wahl avait fait la une des journaux en novembre en rapportant qu’il avait été détenu et avait brièvement refusé l’entrée à un match de Coupe du monde parce qu’il portait un t-shirt arc-en-ciel pour soutenir les droits des LGBTQ.

Il a dit que le personnel de sécurité lui avait dit de changer de chemise parce que “ce n’est pas autorisé” et avait pris son téléphone. Wahl a déclaré qu’il avait été libéré 25 minutes après avoir été détenu et qu’il avait reçu les excuses d’un représentant de la FIFA et d’un membre senior de l’équipe de sécurité du stade.

Par la suite, Wahl a déclaré à CNN qu’il “porterait probablement” à nouveau la chemise.