LeBron James et Anthony Davis sauteront les Jeux olympiques de Tokyo après des saisons marquées par les blessures | Nouvelles de la NBA

L’entraîneur américain de basket-ball masculin Gregg Popovich ne devrait pas compter sur LeBron James et Anthony Davis pour l’équipe olympique de cet été, selon un rapport lundi selon lequel les stars des Lakers sauteront les Jeux de Tokyo.

Citant une source proche des deux acteurs, L’athlétisme a rapporté que James et Davis ont pris leurs décisions en raison de leurs saisons marquées par les blessures.

James n’a joué que 45 des 72 matchs cette saison en raison de problèmes de cheville. Davis n’a disputé que 36 matchs en raison de diverses blessures, dont une foulure au mollet et une tendinose d’Achille. Il a été gêné en séries éliminatoires par une tension à l’aine et un genou en hyperextension.

Avec les deux joueurs blessés au cours d’une période, les Lakers sont tombés de l’échelon supérieur des équipes de la Conférence Ouest et ont dû gagner un match de barrage pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Les Lakers, qui ont connu une courte intersaison après avoir remporté le titre NBA dans la « bulle » près d’Orlando l’été dernier, ont été battus au premier tour en six matchs par les Phoenix Suns la semaine dernière.

















2:35



Faits saillants du sixième match de la série éliminatoire du premier tour de la Conférence Ouest entre les Phoenix Suns et les LA Lakers.



Davis a joué environ 20 minutes avant de se blesser dans le match 4, a raté le cinquième match, puis n’a joué que cinq minutes dans le match 6. Lors de ses trois matchs complets contre les Suns, il a récolté en moyenne 27 points, 9,3 rebonds et trois passes décisives. Il a récolté en moyenne 21,8 points, 7,9 rebonds et 3,1 passes décisives en saison régulière.

James a disputé les six matchs contre les Suns et a récolté en moyenne 23,3 points, huit passes et 7,2 rebonds en un peu plus de 37 minutes par match. En saison régulière, il a récolté en moyenne 25 points, 7,8 passes décisives et 7,7 rebonds.

L’Athletic a également rapporté que le gardien des Golden State Warriors, Stephen Curry, est « 50-50 » quant à rejoindre l’équipe des États-Unis pour les Jeux olympiques tandis que le gardien des Portland Trail Blazers, Damian Lillard, a « un vif intérêt à jouer ».