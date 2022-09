LeBron James est un fan et joueur de pickleball. Maintenant, il achète une équipe.

LeBron James, le roi des terrains de basket, est l’un des nouveaux propriétaires d’une équipe professionnelle de pickleball.

La Major League Pickleball a annoncé mercredi que James et son partenaire commercial, Maverick Carter, rejoindraient ses rangs de propriétaires, aux côtés des champions de la NBA Draymond Green et Kevin Love et d’autres. Au cours des derniers mois, la popularité du sport a attiré plusieurs investisseurs célèbres et est devenue une grande entreprise.

L’intérêt du groupe de propriétaires d’étoiles pour le sport est venu du fait qu’il a joué ensemble au cours des deux dernières années, selon MLP.

“Quand j’ai commencé à jouer au pickleball, je me suis immédiatement connecté à la communauté du sport et à sa capacité à être à la fois amusante et compétitive”, a déclaré Carter à CNBC dans une interview. “Voir le sport se développer dans les communautés partout est vraiment excitant, et nous sommes impatients de rassembler notre expertise pour essayer de construire une équipe de championnat.”

James et Carter seront propriétaires de l’équipe par l’intermédiaire de leur bureau familial, LRMR Ventures. Les autres investisseurs comprennent la société d’investissement SC Holdings ; Paul Rivera, directeur marketing de SpringHill Co. ; et Daniel Sillman, copropriétaire et PDG de Relevent Sports Group.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Anne Worcester, conseillère stratégique de MLP, a déclaré à CNBC que les négociations avaient commencé avec le nouveau groupe de propriété en juillet et avaient abouti à une réunion lors du tournoi de tennis de l’US Open en août.

“Nous avons eu ce lien immédiat avec leur passion pour le pickleball, leur passion pour la croissance de la base professionnelle du pickleball. … Ils apportent tellement d’expérience dans le marketing sportif, les médias, l’image de marque”, a-t-elle déclaré.

Worcester a déclaré que la demande pour posséder une équipe de pickleball est élevée avec plus de 60 groupes différents exprimant leur intérêt. Elle a déclaré que les valeurs de l’équipe ont augmenté de façon exponentielle depuis 2021, date du lancement de la ligue, et sont dans les sept chiffres.

Le nom de l’équipe de James et Carter et où elle jouera n’est pas encore connu. Les équipes MLP ne sont actuellement pas connectées à des emplacements géographiques, mais Worcester a déclaré que la ligue travaille avec les propriétaires pour déterminer la faisabilité de changer cela en 2023.

James a déjà contribué au développement économique de sa ville natale d’Akron, dans l’Ohio. Les étudiants au Je promets l’école, une école publique qu’il a fondée, assistera à la prochaine finale de la saison MLP à Columbus, Ohio, du 14 au 16 octobre. Le tournoi de fin de saison comprend une bourse de 319 000 $, la plus importante de l’histoire du sport.

Le pickleball, qui est décrit comme un mélange de tennis, de ping-pong et de badminton, est devenu un succès récréatif et a attiré des investissements majeurs alors que les entrepreneurs cherchent à tirer profit du jeu.

En juillet, MLP a annoncé une nouvelle série d’investissements du champion du Super Bowl Drew Brees, de l’entrepreneur Gary Vaynerchuk, du copropriétaire de Milwaukee Bucks Marc Lasry, de l’ancien joueur de tennis n ° 4 mondial James Blake et de Ryan Serhant de “Million Dollar Listing” de Bravo.

Avec les nouveaux investissements, MLP passera de 12 à 16 équipes en 2023, avec des joueurs participant à six tournois dans six villes américaines pour plus de 2 millions de dollars en prix.

Le sport attire également des financements en dehors de la ligue. À Sarasota, en Floride, les entrepreneurs de l’immobilier commercial Brian et Valérie McCarthy, ont investi 180 millions de dollars pour construire au moins 15 clubs de pickleball privés intérieurs.

D’autres investissent dans modèle de chaîne, mêlant nourriture, divertissement et pickleball. “Camp Pickle”, qui comprendra un restaurant, un bar et des terrains de pickleball intérieurs et extérieurs, prévoit d’ouvrir dans 10 emplacements à travers le pays d’ici 2026. Des concepts similaires incluent Poulet et cornichon, Parc Smash et cornichon électrique.

Parmi les fans du jeu figurent Bill Gates, Kevin Durant et les Kardashian, le sport passant à 4,8 millions de joueurs aux États-Unis en 2021, selon le rapport 2022 de la Sports & Fitness Industry Association sur le Pickleball.

“Le pickleball est le sport qui connaît la croissance la plus rapide dans le pays, créant des communautés dans les villes et villages du monde entier”, a déclaré Steve Kuhn, fondateur de MLP, dans un communiqué.

Il a parlé des nouveaux investisseurs de la ligue et de l’exposition qu’ils offrent aideront le sport à atteindre son objectif de 40 millions de joueurs de pickleball d’ici 2030.

Il n’y a aucune règle qui empêcherait James de jouer dans la ligue, selon le MLP. La ligue note que Travis Rettenmaierun joueur de tennis professionnel à la retraite, est l’un des propriétaires de l’équipe de pickleball Florida Smash et a été repêché par sa propre équipe.

“Oui, nous serions heureux que LeBron, Draymond ou Kevin Love pensent à jouer”, a déclaré Worcester en riant.