LeBron James entre dans l’histoire de la NBA lors d’une soirée remplie d’étoiles à Los Angeles

LOS ANGELES (AP) – Bronny James s’est dirigé vers le casier de son père et a visionné la vidéo téléphonique qu’il avait prise du plus grand moment de mardi soir. Le nouveau roi des buteurs de la NBA a incliné la tête en arrière dans un rire riche et plein de gorge lorsque l’audio a révélé que Bronny avait prévu que le panier historique viendrait sur un pull fadeaway.

“C’est dur, c’est dur”, a déclaré LeBron James. “Ca c’est drôle.”

Pour James, le plus gros coût de près de deux décennies dans la NBA est le temps passé en famille qui lui manque. Lorsqu’il a atteint sans doute le plus grand jalon de basket-ball individuel de tous en dépassant le record de buteur de carrière de Kareem Abdul-Jabbar, la mère, la femme et les trois enfants de James ont tous été témoins du couronnement.

Ils étaient juste au bord du terrain dans un bâtiment rempli de stars et de fans rugissants qui se levaient dans des vagues d’anticipation chaque fois qu’il touchait le ballon.

James a prospéré sous une pression formidable toute sa vie d’adulte, et ce n’était rien que le roi ne pouvait pas gérer – bien que l’homme qui dit qu’il ne pleure presque jamais ait eu les larmes aux yeux après avoir marqué l’histoire avec ce tir en arrière agile dans le troisième quart.

“J’ai eu un moment où c’est arrivé, et j’ai embrassé ce moment”, a déclaré James par la suite. “Voir ma famille et mes amis, les gens qui m’entourent depuis que j’ai commencé ce voyage vers la NBA, vraiment très émouvant là-bas. Juste un enfant d’une petite ville de l’Ohio. J’ai eu un moment là-bas, mais je ne pense pas que ça m’ait vraiment frappé, ce qui vient de se passer.

Lorsque James a dépassé le record d’Abdul-Jabbar de 38 387 points, une foule qui avait rugi pour chacun de ses paniers est devenue la plus folle de toutes.

“Beaucoup de gens voulaient que j’aille au skyhook pour battre le record, ou l’un des dunks signature”, a déclaré James avec un sourire. “Mais le fadeaway est aussi une pièce de signature.”

La foule de Los Angeles a crié et piétiné à chaque point tandis que James a bondi régulièrement vers la marque détenue depuis avril 1984 par Abdul-Jabbar, qui a regardé le match depuis un siège de base près du banc de Los Angeles.

Avec quatre bagues de championnat et presque tous les autres honneurs disponibles pour un basketteur, James, 38 ans, s’est rapproché de ce prochain moment de l’histoire avec la confiance d’un joueur qui a été encore meilleur que quiconque aurait pu s’y attendre il y a deux décennies quand le gamin d’Akron, Ohio, a atteint la NBA.

“Les attentes allaient jusqu’à Pluton, et il est allé de l’avant et a créé sa propre galaxie”, a déclaré l’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, avant la défaite 133-130 de son équipe contre le Thunder d’Oklahoma City.

La foule était à ses places bien plus tôt que d’habitude à Los Angeles, et James a reçu de nombreuses ovations avant que les Lakers et le Thunder ne démarrent. Les fans des Lakers se sont rendus en masse pour avoir la chance de voir une réalisation unique en une génération, avec des billets se vendant par milliers sur le marché secondaire.

Le moment était irrésistible pour des fans comme Aaron Sanchez, l’un des centaines de fidèles des Lakers vêtus de maillots posant patiemment à tour de rôle devant la statue d’Abdul-Jabbar qui se dresse sur la place devant l’arène du centre-ville des Lakers.

Sanchez partage un ensemble de deux abonnements avec quelques amis et sa famille, et il avait déjà les sièges pour le match de mardi des mois avant que quiconque ne puisse prédire le jour magique. Il a refusé l’offre d’un ami de 200 $ pour échanger les sièges Thunder, mais il savait qu’il n’aurait pas de chance si James attendait jusqu’à jeudi pour battre le record, car ces billets appartiennent à un autre ami.

“C’est l’histoire du basket-ball, et c’est ce que sont les Lakers”, a déclaré Sanchez. “LeBron est déjà l’un des plus grands Lakers de tous les temps, et obtenir ce record dans un uniforme des Lakers le rend encore plus certain. Il était notre chef après la mort de Kobe (Bryant), et c’est notre chef maintenant.

En effet, James a déjà gagné une place spéciale dans le cœur des fans des Lakers au cours de ses cinq saisons en violet et or. Plusieurs mois avant de remporter le 17e championnat de la franchise dans la bulle pandémique de Floride, il est devenu une partie de la tradition des Lakers avec ses paroles inspirantes et son leadership constant à la suite de la mort de Bryant dans un accident d’hélicoptère.

À l’intérieur du bâtiment, des dizaines de célébrités se sont rassemblées pour témoigner de l’histoire : Denzel Washington, Jay-Z, Bad Bunny, LL Cool J, Usher, Andy Garcia et d’innombrables autres. Des dizaines de grands noms du basket-ball se sont également présentés, dont les héros des Lakers James Worthy et Bob McAdoo ainsi que Dwyane Wade.

La plus grande star de la foule était Abdul-Jabbar, qui s’est disputé verbalement avec James en public sur des questions non directement liées au basket-ball. La légende des Lakers connue de tous sous le nom de Cap n’était pas près de manquer l’histoire, et il a partagé un câlin chaleureux avec James avant d’échanger cérémonieusement un ballon de basket dans un geste simple et touchant.

Bien que le score final l’ait irrité, James a déclaré qu’il n’oublierait jamais cette étape de son voyage de deux décennies.

“Cette course a été fantastique”, a déclaré James.

Greg Beacham, Associated Press