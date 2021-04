LEBRON James dit qu’il a supprimé un tweet qui semblait menacer un flic qui a tiré sur un adolescent parce qu’il était «utilisé pour créer plus de haine».

Cela vient après que l’officier Nicolas Reardon a tué Ma’Khia Bryant, 16 ans, alors qu’elle attaquait une autre fille en tenant un couteau mardi.

LeBron James a supprimé un tweet qui semblait menacer l’officier Nicholas Reardon Crédits: Getty Images – Getty

Le message de LeBron présentait une photo de l’officier de police qui a tiré et tué un adolescent mardi dans l’Ohio Crédit: Twitter

La star de la NBA LeBron a tweeté hier une photo du flic de l’Ohio avec la légende: « Vous êtes le prochain. #ACCOUNTABILITY. »

Le décès de Bryant est survenu quelques instants après que l’ancien officier Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable après la mort de George Floyd à Minneapolis.

Le joueur de LA Lakers, LeBron, a répondu hier soir aux critiques de son tweet et a expliqué pourquoi il avait supprimé le message.

Il a écrit: «Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police.

«J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. Il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme.

« Je suis tellement désespéré pour plus de RESPONSABILITÉ. »

Dans un autre tweet, il a déclaré: « LA COLÈRE fait du bien à chacun de nous et cela m’inclut!

James a dit à ses 49,6 millions de partisans que le flic qui avait abattu Ma’Khia était le « prochain » – avant de le supprimer Crédit: Paula Bryant / Facebook

« Rassembler tous les faits et éduquer le fait cependant! Ma colère est toujours là pour ce qui s’est passé cette petite fille.

« Ma sympathie pour sa famille et que la justice prévale! »

Le message incendiaire original de la star du basket-ball sur Reardon a été critiqué par les utilisateurs de Twitter.

Le sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, a appelé le sportif en affichant: «Lebron James incite à la violence contre un policier de l’Ohio.

« C’est honteux et dangereux. Est-ce que la NBA est d’accord avec ça? Est-ce que Twitter? »

Le représentant de l’Ohio, Mike Loychik, a tweeté: «Des gens comme LeBron James et ses amis de gauche éloignent les bonnes personnes des carrières dans les forces de l’ordre.

« C’est exactement l’opposé de la façon d’améliorer le maintien de l’ordre. »

L’ancienne star de la MLB Lenny Dykstra a écrit: « Au nom des athlètes professionnels, actuels et anciens, je m’excuse pour la façon dont #LeBronJames vient de montrer son intérieur Maxine Waters et a fait une menace très réelle et continue pour la vie de l’officier qui a rapidement agi pour empêcher un attaque au couteau de s’aggraver.

« Beaucoup d’entre nous apprécient ce que font les LEO! »