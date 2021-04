LeBron James a expliqué pourquoi il avait supprimé un tweet visant l’officier qui avait abattu un adolescent noir à Columbus, dans l’Ohio, déclarant qu’il ne voulait pas que cela alimente la haine. Mais sa clarification semble n’avoir fait qu’empirer les choses.

Le tweet maintenant supprimé de la star de la NBA montrait une photo de l’officier Nicholas Reardon, avec la légende « VOUS ÊTES SUIVANT #ACCOUNTABILITY, » avec un emoji de sablier. Reardon a tué Ma’Khia Bryant, 16 ans, alors qu’il répondait à un appel au 911. La vidéo de la caméra corporelle de l’officier semble montrer l’adolescent noir balançant un couteau sur une femme avant d’ouvrir le feu.

Le tweet provocateur a disparu peu de temps après que James l’ait posté, mais pas avant que de nombreux experts aient accusé le basketteur d’incitation à la violence lors de l’incident controversé. James est ensuite revenu sur Twitter pour expliquer pourquoi il avait nettoyé le message. Il suggéré cette « Rassembler tous les faits » était plus constructif que « colère, » ajoutant qu’il était toujours furieux de ce qui était arrivé à la « petite fille » et voulait que la justice prévale.

«J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine. Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme », il a écrit, ajoutant qu’il était « désespéré » pour plus de responsabilité pour l’application de la loi.

Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. Je suis tellement désespéré pour plus de RESPONSABILITÉ – LeBron James (@KingJames) 21 avril 2021

La clarification n’a pas été bien accueillie par de nombreux utilisateurs de médias sociaux, qui ont déclaré que James était responsable de la même propagation de haine dans laquelle il accusait les autres de s’engager.

«La plupart de vos tweets basés sur la race n’apportent rien d’autre que de fomenter la haine, la division et le tribalisme. Vous êtes un diffuseur de haine raciale enraciné dans une éthique de victimologie », a écrit le professeur et auteur Gad Saad, un critique ouvert des croisades pour la justice sociale.

La plupart de vos tweets basés sur la race ne font rien d’autre que de fomenter la haine, la division et le tribalisme. Vous êtes un diffuseur de haine raciale enraciné dans une éthique de victimologie. Les gens forts surmontent leur situation tragique comme ma famille et moi l’avons fait lorsque nous avons fui le Moyen-Orient. – Gad Saad (@GadSaad) 22 avril 2021

Avocat conservateur et expert populaire de Twitter Ron Coleman c’est noté que James appelait « responsabilité » sans être tenu responsable de ses propres actions incendiaires.

D’autres ont demandé à la star de la NBA ce qu’il aurait fait dans les mêmes circonstances, étant donné que l’officier semble avoir empêché l’adolescent de poignarder quelqu’un.

Si l’officier s’était retiré et n’avait rien fait et que la fille aux vêtements roses avait été poignardée à mort, comment vous seriez-vous senti? Qu’aurais-tu voulu que le flic fasse? – Vanessa Vaughn (@VanessaMVaughn) 22 avril 2021

Pourtant, la position de James sur la question a bénéficié d’un large soutien.

Un commentateur a déclaré que les réactions de colère au tweet de James détournaient l’attention de «Le système suprémaciste blanc et ses exécutants», et fait écho à l’espoir de rendre des comptes.

Exactement. Tout ce qui détourne l’attention du système suprémaciste blanc et de ses exécutants. Mais la responsabilité est inévitable. – Torraine Walker (@TorraineWalker) 22 avril 2021

Plusieurs réponses mentionné que l’utilisation de la force meurtrière contre Bryant était injustifiée et que des réformes sont nécessaires pour garantir que la police « Protéger et servir » leurs communautés.

La mort de Bryant est survenue mardi après qu’un jury a déclaré l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin coupable de deux chefs d’accusation de meurtre et d’un chef d’homicide involontaire coupable pour le meurtre de George Floyd en mai 2020. La mort de Floyd a déclenché des manifestations dans tout le pays et des appels à « défund » les forces de police.

James, qui a exprimé son soutien aux mouvements de justice raciale tels que Black Lives Matter, a répondu au verdict avec un seul mot: « RESPONSABILITÉ. »

