LeBron James dit que son fils Bronny va « extrêmement bien »

James Lebron a des nouvelles encourageantes concernant la santé de son fils aîné suite à son arrêt cardiaque en juillet.

La star des Los Angeles Lakers s’est entretenue avec les journalistes lors de la journée médiatique de l’équipe NBA, où il a fait le point sur la santé de son fils de 18 ans, Bronny.

« Bronny se porte extrêmement bien », a déclaré James aux journalistes, selon CNN. « Il a commencé son processus de rééducation pour revenir sur le terrain cette saison avec ses coéquipiers et l’USC. »

LeBron a poursuivi : «[After] l’opération réussie qu’il a subie… il est de plus en plus en forme. C’est définitivement un tourbillon et beaucoup d’émotions pour notre famille cet été, mais la meilleure chose que nous avons, c’est l’un l’autre.

« Nous sommes restés les uns derrière les autres et avons donné de la force à Bronny tout au long du processus et nous sommes heureux de voir où il en est aujourd’hui », a conclu la star de la NBA. « Nous avons hâte de voir ce que son avenir lui réserve. »