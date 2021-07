LeBron James devient le tout premier « homme d’un milliard de dollars » du basket-ball alors qu’il établit un record de gains en carrière – rapport

Selon un rapport de Sportico.com, les revenus de carrière de James ont finalement éclipsé la barre du milliard de dollars après 18 saisons dans la NBA, au cours desquelles il a gagné environ 330 millions de dollars sur le terrain ainsi qu’un montant gargantuesque de 700 millions de dollars grâce à ses diverses mentions. et entreprises. Les chiffres stupéfiants signifient que James devient le premier à franchir le cap tout en restant l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

Michael Jordan, l’homme auquel James est le plus souvent comparé, a également réalisé le même exploit, mais il n’a franchi la barre du milliard de dollars qu’après la fin de sa carrière de joueur.

Le résultat net de James a sans aucun doute été aidé par le succès retentissant du récent film familial « Space Jam: A New Legacy », correspondant à nouveau aux traces de Jordan qui a joué dans le premier film. Il est également répertorié comme producteur du film et a semblé tirer sur certains de ses détracteurs au milieu des informations selon lesquelles le film avait livré un box-office sain de 32 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture – le statut de James en tant que star et producteur signifiant que il se verrait attribuer un pourcentage non négligeable de cette somme.

James et Jordan entretiennent depuis longtemps une sorte de rivalité de style guerre froide, ou du moins c’est le récit prédominant auquel les médias se sont accrochés.

James ne battra probablement pas (ni même n’égalera) le record de Jordan de six titres NBA (James en a quatre), bien que le record de Jordan de cinq récompenses NBA MVP pourrait éventuellement être égalé ou amélioré par James, qui en a quatre.

Mais une catégorie où James prend la tête est celle des revenus de carrière… Ou du moins de leurs revenus à ce stade de leur carrière respective.

Le guerrier de la justice sociale James a profité d’un paysage dans lequel il y a plus d’opportunités de parrainage et d’approbation offertes aux joueurs, tout en voyant également les avantages du plafond salarial à l’échelle de la ligue étant bien au-delà de ce qu’il était à l’époque de Jordan.

James a des accords de parrainage avec AT&T, Beats, Blaze Pizza, GMC, Nike, PepsiCo, Rimowa et Walmart qui devraient lui rapporter environ 100 millions de dollars par an.

Mais comme ‘MJ’ pourrait le souligner, il s’agit d’un marathon et non d’un sprint. Jordan a commencé à gagner ses plus gros salaires APRÈS la fin de sa carrière grâce à son association avec Nike – les dernières estimations suggérant que Jordan a encaissé 2 milliards de dollars tout au long de sa carrière.

James, cependant, n’est pas le premier athlète actif à avoir dépassé le milliard de dollars de gains de carrière – et ne sera sûrement pas le dernier – après que le même exploit a également été réalisé par Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Roger Federer, Floyd Mayweather et Lionel Messi.