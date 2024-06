Le premier single d’Eminem issu de son prochain album a reçu un fort soutien de la part de LeBron James.

La star des Los Angeles Lakers a salué le nouveau single d’Eminem comme étant « trop ​​bon » dans un post sur X.

Le rappeur né à Détroit a dévoilé vendredi le clip de son nouveau single « Houdini ».







La chanson commence par recréer le refrain de « Without Me » avant qu’Eminem ne se lance dans ses nouveaux trucs.

« Houdini » est le premier single du nouvel album d’Em La mort de Slim Shady (Coup de Grâce). Ce sera son 12e album studio et le premier depuis 2020. L’intervalle de quatre ans entre les albums est le plus long pour Slim Shady depuis la sortie de Le Marshall Mathers LP 2 en 2013 et La relance en 2017.

Jusqu’à présent, cela a été une bonne année pour Eminem. Il a figuré en bonne place tout au long des séries éliminatoires des Lions de Détroit en janvier, notamment se retourner Les supporters des 49ers de San Francisco au Levi’s Stadium lors de la première moitié du match de championnat NFC lorsque les Lions semblaient avoir le contrôle.

Eminem est également monté sur scène lors du repêchage de la NFL, qui s’est tenu à Détroit.

Une chanson qui ne figurera pas sur l’album était une chanson dissidente sur laquelle Eminem a déclaré qu’il travaillait avant que le coordinateur offensif des Lions, Ben Johnson, ne décide de rester avec l’équipe.

Les éloges de James pour la nouvelle chanson d’Eminem ne sont pas une surprise. Il a un parrainage traiter avec Beats by Dre, co-fondé par le Dr Dre. Eminem a sorti tous ses albums via Aftermath Entertainment, le label de Dre.

LeBron et Eminem aussi collaboré en tant que producteurs sur le documentaire Paramount Plus Comment la musique est devenue gratuite sur l’essor du partage de fichiers, des fichiers audio MP3 et sur l’impact de ces changements sur l’industrie musicale.

La mort de Slim Shady (Coup de Grâce) n’a pas encore de date de sortie officielle. celui d’Eminem site officiel répertorie « l’été 2024 » comme fenêtre de sortie.