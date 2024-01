LeBron James des Lakers et Stephen Curry des Warriors ajoutent à la rivalité classique dans le duel 2OT

SAN FRANCISCO – Il a fallu un exploit statistique que LeBron James n’avait jamais atteint auparavant en 1 463 matchs de saison régulière en carrière, 10 minutes de jeu supplémentaires et deux lancers francs à 1,2 seconde de la fin avant que la star des Los Angeles Lakers puisse remporter la victoire sur son ennemi de longue date, Stephen Curry et les Golden State Warriors.

Les Lakers ont gagné 145-144 en double prolongation samedi avec James inscrivant 36 points, un record en carrière de 20 rebonds et 12 passes décisives, devançant le record de Curry de 46 points – dont 15 en prolongation – dans un classique instantané entre les deux infaillibles Hall of Fame.

“C’est quelque chose dont je pourrai parler avec mes petits-enfants”, a déclaré James à propos de son affrontement avec Curry. “Quand vous parlez de ma capacité à rivaliser avec l’un des plus grands joueurs de tous les temps.”

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Le match était programmé dans le cadre de la Rivals Week de la NBA, et il n’a pas déçu, James, 39 ans, et Curry, 35 ans, semblant tout aussi magistral que lorsque leurs équipes se sont rencontrées en finale de la NBA. quatre fois consécutives.

“Ça a été un plaisir d’affronter l’un des plus grands à avoir jamais joué à ce jeu”, a déclaré James. “Pour que nous puissions continuer à nous pousser les uns les autres face à l’état de nos carrières, vous ne le prenez pas pour acquis parce que vous ne savez pas combien de fois vous aurez réellement l’occasion d’être au même étage avec un tel talent.”

Alors que les Lakers de James ont remporté le championnat en 2020 pour sa quatrième bague et que les Warriors de Curry ont tout remporté deux ans plus tard pour son quatrième titre, les équipes des deux joueurs ont connu des moments difficiles.

La victoire des Lakers les a portés à 24-23, neuvièmes de la Conférence Ouest. La défaite a ramené les Warriors à 19-24, n°12 dans l’Ouest.

Cependant, pendant une soirée, les records des équipes ne reflétaient pas la compétition sur le terrain.

“Chaque année, nous pouvons faire cela et aller et venir, les batailles – les finales, les batailles en séries éliminatoires de l’année dernière – après que le klaxon ait sonné ce soir, il y a eu un petit rire, je ne peux pas imaginer un scénario où un jeu comme ce soir arrive, [with] lui dans la saison 21 et moi dans la 15e année”, a déclaré Curry. “Vous attendez avec impatience les batailles, mais vous appréciez également le respect mutuel de ce qu’il faut pour continuer à faire ce que vous faites à ce niveau. Seules quelques personnes savent à quel point c’est difficile. Je suis heureux d’être dans ce groupe.”

Les lancers francs d’embrayage de James étaient nécessaires en raison de l’éclat de Curry tout au long de la séquence. Il a marqué un lay-up sur Anthony Davis avec 5,9 secondes restantes en temps réglementaire pour forcer la prolongation, et en prolongation, il a frappé un 3 avec 53,4 secondes restantes pour réduire l’avance de Los Angeles de quatre à un, permettant à Klay Thompson d’égaliser le score quelques possessions plus tard. pour prolonger l’action. Lors de la deuxième prolongation, Curry a frappé un 3 depuis le haut de la touche – son neuvième de la soirée – pour donner une avance aux Warriors à 5,9 secondes de la fin.

C’est à ce moment-là que James, qui a raté un tir en fondu potentiellement gagnant à mi-distance à la fin de la première prolongation, a roulé sur Draymond Green et a été victime d’une faute pour préparer les derniers lancers francs.

“J’ai pu prendre un petit angle sur le deuxième OT et j’ai pu conduire, en prenant une sorte d’Eurostep vers la main droite, et j’ai pu obtenir une faute sur Draymond et j’ai intensifié et fait les lancers francs”, a déclaré James.

Cette victoire a lancé un road trip crucial de six matchs pour Los Angeles alors qu’ils tentent de rattraper leur chute d’un mois qui a suivi sa victoire au championnat du tournoi en cours de saison à Las Vegas.

Les Lakers rendront visite aux Houston Rockets lundi et espèrent que Davis, qui a dû quitter le match après avoir subi des spasmes à la hanche, pourra jouer.

Mais la soirée a été l’occasion de regarder en arrière plutôt que de regarder en avant, alors que James et Curry ont ajouté un autre chapitre à leur histoire entrelacée.

“C’est dû à LeBron pour ce qu’il fait à son âge. Je veux dire, ce gars est un monstre de la nature en termes de capacité à jouer à ce niveau pendant si longtemps. Pareil avec Steph”, a déclaré Thompson. “Quand vous êtes plus jeune, vous ne pensez jamais vraiment que le basket va s’arrêter parce que c’est ce que vous aimez. C’est tout ce que vous faites. Mais quand vous atteignez la trentaine, vous réalisez qu’il y a un point final à être un athlète. Sachant cela , je suis très reconnaissant de marcher sur le terrain avec ces gars et de jouer contre LeBron. »