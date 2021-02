LeBron James des Lakers de Los Angeles à Zlatan Ibrahimovic

LeBron James a rejeté la critique de Zlatan Ibrahimovic sur son activisme social et a souligné l’hypocrisie des propos de la star de l’AC Milan vendredi.

Ibrahimovic, dont le temps de jouer pour son ancienne équipe, le LA Galaxy, a coïncidé avec la première saison de James avec les Lakers, a critiqué James jeudi dans une interview avec l’UEFA pour Discovery + en Suède, affirmant que c’était une « erreur » et « ne le fait pas. regardez bien »quand James et d’autres personnes« célèbres »s’impliquent dans la politique.

« C’était le même gars qui a dit quand il était de retour en Suède … parce que son nom de famille n’était pas un certain nom de famille, qu’il avait l’impression qu’il y avait du racisme quand il était sur le terrain », a déclaré James. « Je parle avec un esprit très éduqué, donc je ne suis pas du tout le bon gars à qui m’adresser parce que je fais mes devoirs. »

Il y a plusieurs années, Ibrahimovic a déclaré qu’il était victime de « racisme sous couverture » dans sa Suède natale parce que ses racines bosniaques lui avaient donné un nom de famille qui ne sonne pas traditionnellement suédois.

« Je ne suis pas Andersson ou Svensson », a déclaré Ibrahimovic à Canal + en 2018, évoquant ce qu’il considérait comme un traitement raciste de la part des médias. «Si j’étais comme ça, croyez-moi, ils me défendraient même si je braquais une banque. Ils me défendraient, je vous le dis.

James n’a pas été découragé par la position d’Ibrahimovic contre lui et a expliqué pourquoi il abordait les questions hors du terrain de la manière dont il le fait.

« Je ne me tairais jamais sur les choses qui ne vont pas », a déclaré James après la victoire 102-93 des Lakers contre les Trail Blazers vendredi soir. « Je prêche pour mon peuple et je prêche pour l’égalité. L’injustice sociale. Le racisme. La suppression systématique des électeurs. Les choses qui se passent dans notre communauté.

«Parce que j’ai fait partie de ma communauté à un moment donné et j’ai vu les choses qui se passaient, et je sais ce qui se passe encore parce que j’ai un groupe de plus de 300 enfants dans mon école qui vivent la même chose, et ils ont besoin d’une voix. Et je suis leur voix. Je suis leur voix, et j’utilise ma plateforme pour continuer à faire la lumière sur tout ce qui se passe, non seulement dans ma communauté, mais dans ce pays et dans le monde .

« Donc, il n’y a aucun moyen que je m’en tiens au sport, parce que je comprends à quel point cette plateforme et à quel point ma voix est puissante. »

James a ensuite félicité l’ancien joueur de la WNBA Renee Montgomery, qui est devenu copropriétaire du Atlanta Dream vendredi après que la ligue ait fait pression sur l’ancien sénateur Kelly Loeffler, un républicain qui s’est opposé aux initiatives de justice raciale des joueurs de la WNBA l’été dernier, pour qu’il vend sa part de l’équipe.

«Tu peux juste demander à Renee Montgomery, si je me serais tue et juste dribblé [what would have happened]», A déclaré James, se référant plus tard au double champion de la WNBA comme à une« belle femme noire ».

James a également remercié Jaylen Brown des Boston Celtics, Patrick Mahomes des Kansas City Chiefs et Alvin Kamara des New Orleans Saints pour leur engagement envers les questions de justice sociale.

« Cela me rend fier de faire partie d’une génération où nos voix sont entendues et les gars parlent avec un état d’esprit éduqué », a déclaré James. «Mais plus important encore, quand vous parlez avec votre cœur, cela sonne encore plus fort.

« Et nous avons beaucoup de gars qui parlent avec le cœur qui ne croyaient pas avoir une voix à un moment donné, ou maintenant ils y viennent et ils voient qu’ils peuvent avoir une voix et que leur voix compte vraiment. Cela me rend fier. «

L’école James ‘I Promise à Akron, dans l’Ohio, éduque non seulement des centaines d’enfants à risque dans sa ville natale, mais fournit également des logements abordables, un programme de repas et une formation professionnelle pour les familles des étudiants.

Son organisation More Than a Vote a également contribué à mobiliser plus de 40 000 bénévoles pour qu’ils travaillent dans les bureaux de vote lors des élections générales de novembre dans le but de contrecarrer la suppression des électeurs.

« En tant qu’athlètes, nous entendons cela depuis longtemps », a déclaré James. « Vous devriez [feel] privilégié. Vous devriez être reconnaissant de pouvoir dribbler un ballon ou de courir un ballon de football ou de pouvoir faire le tiret de 100 verges ou de pouvoir balancer une batte de baseball et des choses de cette nature, vous ne devriez pas pouvoir parler d’autre chose , peu importe si c’est vrai ou faux, vous devriez simplement le faire. Mais ce n’est pas le cas. Ce n’est plus le cas. Tant que je serai là, ce ne sera pas le cas avant longtemps. «