LeBron James des LA Lakers contre Luka Doncic des Dallas Mavericks le jour de Noël

L’ardoise du jour de Noël 2022 est pleine d’affrontements bourrés d’action avec l’un des plus grands de la nuit à venir lorsque les Mavericks de Dallas se rendront à Los Angeles pour affronter les Lakers de Los Angeles. Les Mavericks ont à la barre Luka Dončić, triple gardien de la première équipe All-NBA, qui a été choisi comme favori MVP de pré-saison par les directeurs généraux de la NBA.

Ce match de Noël pourrait voir LeBron James franchir une autre étape historique dans sa 20e saison NBA, alors que LeBron est sur le point de devenir le joueur avec le plus de matchs de Noël dans l’histoire de la ligue. Avec une victoire, il deviendra également le leader des victoires de tous les temps le jour de Noël, dépassant l’ancien coéquipier Dwyane Wade, avec qui il est à égalité avec 10 victoires. James mène déjà les matchs du jour de Noël en points (422), en buts sur le terrain (150) et en trois points (28). Les Lakers font leur 24e apparition consécutive le jour de Noël.

Les Mavericks et les Lakers se sont affrontés il y a 2 ans ce jour-là, les Lakers sortant avec une victoire de 138-115.

Luka Dončić a mis en valeur son talent prodigieux cette saison, avec une moyenne de 32,5 ppg sur la saison. Son début de saison spectaculaire a fait de lui un candidat au titre de MVP ainsi qu’au titre de meilleur marqueur, et il cherchera à maintenir ce rythme contre l’une de ses idoles, LeBron James.

Les Lakers seront privés d’Anthony Davis, qui a été exclu pendant un mois en raison d’une blessure au pied droit il y a quelques jours. Les Mavericks seront sans le joueur de la zone avant Maxi Kleber, qui est exclu jusqu’en février en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Malgré les absences, LeBron et Luka vont occuper le devant de la scène dans le but de maintenir leurs équipes en vie dans la difficile course aux séries éliminatoires de la Conférence Ouest.

L’action entre les Lakers et les Mavericks débutera le 26 décembre à 1 h 00 IST sur le NBA League Pass, disponible sur l’application NBA.

