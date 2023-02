LeBron James dépasse Steve Nash pour le n ° 4 sur la liste des passes décisives de tous les temps

LeBron James a dépassé Mark Jackson et Steve Nash pour passer à la quatrième place sur la liste des passes décisives de tous les temps de la NBA mardi, lorsque les Lakers de Los Angeles ont affronté les New York Knicks au Madison Square Garden. James était sixième sur la liste des passes décisives avant le match de mardi soir avec 10 327 passes.

Pour sa carrière, James a récolté en moyenne 7,4 passes décisives par match, ce qui le place au cinquième rang parmi les joueurs actifs. Chris Paul, qui est classé juste devant James sur la liste des passes décisives de tous les temps, mène tous les joueurs actifs en passes décisives en carrière par match avec 9,4. – John Wall (8,8), Russell Westbrook (8,3) et Ricky Rubio (7,5) complètent le top cinq.

Bien que rien ne soit inaccessible pour l’ultra-durable James, attraper Paul serait difficile étant donné qu’il joue toujours. En fait, Paul est plus proche de la place n ° 2 sur la liste – actuellement occupée par Jason Kidd – que James ne l’est de Paul.

Heureusement pour James, il y a encore beaucoup d’autres records qu’il peut battre. notamment le record de tous les temps de Kareem Abdul-Jabbar, qu’il est sur le point de battre dès la semaine prochaine. James est le seul joueur parmi les cinq premiers en termes de points et de passes décisives.

Les Lakers sont 13e de la Conférence Ouest avec un dossier de 24-28 après leur victoire de 129-123 sur les Knicks mardi. James a terminé la soirée avec 28 points, 11 passes et 10 rebonds.

