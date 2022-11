LeBron James dénonce Irving, star de la NBA, pour antisémitisme

L’icône de la NBA, James, a attaqué son ancien coéquipier Kyrie Irving au milieu d’une querelle d’antisémitisme

L’icône de la NBA, LeBron James, a exprimé sa consternation face aux actions de l’ancien coéquipier Kyrie Irving au milieu d’une ligne d’antisémitisme en cours qui a conduit à la suspension de la superstar des Brooklyn Nets.

Irving purge actuellement une interdiction d’au moins cinq matchs après avoir publié un lien sur les réseaux sociaux vers un documentaire controversé qui promeut des théories marginales liées à l’Holocauste et à d’autres tropes antisémites, entraînant un tourbillon de controverses de la part des fans et des objections des sponsors. comme Nike, qui a annoncé ces derniers jours avoir annulé une prochaine sortie de chaussures associée à Irving.

Irving s’est depuis excusé pour ses actions, mais pas avant que James, avec qui il a joué pour les Cleveland Cavaliers entre 2014 et 2017, n’ait émis une réprimande cinglante à son ancien collègue.

“Je crois que ce que Kyrie a fait a causé du tort à beaucoup de gens“, a déclaré James.

“Il s’est excusé. Mais il a fait du mal et je pense que c’est malheureux. Mais je ne suis pas en position de blesser les gens quand il s’agit de votre voix ou de votre plate-forme ou quoi que ce soit. Ainsi, peu importe la couleur de votre peau, votre taille, la position dans laquelle vous vous trouvez.

“Si vous faites la promotion, sollicitez ou dites des choses nuisibles à une communauté qui nuit aux gens, alors je ne le respecte pas. Je ne le cautionne pas. Je peux vous le dire, c’est simple. Moi personnellement, je ne tolère aucune haine d’aucune sorte. À n’importe quelle course. Aux communautés juives, aux communautés noires, aux communautés asiatiques. Vous savez où je me tiens.

“J’espère [Irving] comprend ce qu’il a fait et les actions qu’il a prises sont simplement préjudiciables à beaucoup de gens. Je n’y suis vraiment pas trop entré. Mais, je comprends que quand tu blesses quelqu’un, je le comprends. C’est juste du bon sens.”

Pendant ce temps, l’équipe d’Irving, les Brooklyn Nets, a publié une liste de demandes auxquelles Irving doit se conformer avant d’être autorisé à reprendre les activités de l’équipe.

Il a été rapporté qu’il devait s’excuser publiquement pour la promotion du documentaire et qu’il devait rencontrer le commissaire de la NBA Adam Silver – qui est juif et des membres de la communauté juive de New York.

Il doit également réparer sa relation avec le propriétaire des Nets, Joe Tsai, qui aurait tenté de contacter Irving sans succès.

D’autres rapports ont indiqué qu’Irving a été informé qu’il devait verser un don de 500 000 dollars à des organisations caritatives anti-haine, ainsi que suivre un cours pour le familiariser davantage avec l’antisémitisme.

James, quant à lui, a également pris ses distances avec les commentaires du rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, et a annulé la publication d’une interview qui devait être publiée sur la plate-forme médiatique de James après que les propres commentaires antisémites de West aient suscité de nombreuses critiques. récemment.