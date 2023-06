LeBron James démolit un manoir de 37 millions de dollars à Beverly Hills pour reconstruire une « maison de rêve »

LeBron James fait partie d’un autre démontage.

Non, pas d’une liste NBA, mais plutôt d’un manoir de 37 millions de dollars à Beverly Hills, en Californie, appartenant à James et sa famille.

La superstar de 38 ans aurait décidé de démolir la maison pittoresque et de reconstruire sa « maison de rêve » à partir de zéro, selon Front Office Sports. Belle maison fournie un aperçu détaillé des caractéristiques du manoir de style mission espagnole de 13 000 pieds carrés que James a acheté en 2020.

Lors de l’achat il y a trois ans, James a commencé la bataille juridique pour obtenir des permis de construire pour reconstruire sur le terrain de 2,5 acres, qui avait à la fois une piscine et un pool house, des courts de tennis et l’une des plus grandes portes d’entrée de Los Angeles, selon plusieurs rapports.

Avant la démolition, la maison comportait des plafonds voûtés, sept cheminées, quatre chambres, huit salles de bains, sept cheminées, une salle de projection, une salle des trophées et une cour de petit-déjeuner avec une fontaine en mosaïque de sarcelle, par House Beautiful.

On ne sait pas à quoi ressemblera la nouvelle maison de James, mais on suppose que le quadruple champion de la NBA cherche à abandonner les sculptures en bronze, qui entouraient la propriété, pour une esthétique plus élégante. Ses autres maisons – un manoir de Miami de 12 000 pieds carrés et sa résidence principale à Brentwood, en Californie – présentent cette approche contemporaine avec des intérieurs entièrement blancs et sans fioritures.

Quel que soit le résultat, cette maison reconstruite sera probablement l’endroit où James prendra sa retraite de la NBA le jour venu. Bien que James ait publiquement flirté avec la retraite après la défaite de la finale de la Conférence Ouest des Lakers de Los Angeles contre l’éventuel champion Denver Nuggets en mai, on s’attend à ce qu’il revienne pour sa 21e saison cet automne.

En fait, des rumeurs récentes entourant les Lakers après leur élimination en séries éliminatoires suggèrent qu’ils conservent une liste similaire après s’être réorganisés autour de James et de son compatriote Anthony Davis à la date limite des échanges de mi-saison.

