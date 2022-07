LeBron James demande comment Brittney Griner “peut se sentir comme si l’Amérique la soutenait”

La superstar de la NBA, LeBron James, a critiqué les efforts des États-Unis pour ramener à la maison la star féminine de la NBA, Brittney Griner, se demandant mardi pourquoi elle voudrait même retourner en Amérique après si longtemps.

Dans une bande-annonce de 30 secondes pour son talk-show YouTube “The Shop: Uninterrupted”, il a été noté que Griner était emprisonné en Russie depuis février, quelques jours avant que les troupes russes n’envahissent l’Ukraine.

“Maintenant, comment peut-elle avoir l’impression que l’Amérique la soutient?” dit James. “Je me dirais:” Est-ce que je veux même retourner en Amérique? “”

A LIRE AUSSI | L’olympien Leon Reid banni du CWG 2022 pour avoir permis à son appartement de produire du crack

Griner reste dans une prison russe après avoir plaidé coupable de possession de drogue, dont les autorités ont trouvé des traces sur du matériel de vapotage dans ses bagages il y a cinq mois.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils considéraient la situation de Griner comme une détention injustifiée.

Le meneur de jeu des Los Angeles Lakers, James, quadruple champion de la NBA et quadruple joueur le plus utile de la NBA, a été lié à Griner la semaine dernière par l’entraîneur WNBA de Griner, Vanessa Nygaard du Phoenix Mercury.

“Si c’était LeBron, il serait à la maison, non?” dit Nygaard. « C’est une déclaration sur la valeur des femmes. C’est une déclaration sur la valeur d’une personne noire. C’est une déclaration sur la valeur d’une personne gay. Toutes ces choses. On le sait et c’est donc ça qui fait un peu plus mal.

En juin, James a tweeté son soutien à Griner avec le hashtag «WeAreBG», en disant: «Nous devons nous unir et aider à faire tout ce que nous pouvons pour ramener BG à la maison rapidement et en toute sécurité !! Notre voix en tant qu’athlètes est plus forte ensemble.

Nous devons nous unir et aider à faire tout ce que nous pouvons pour ramener BG à la maison rapidement et en toute sécurité !! 🙏🏾 Notre voix en tant qu’athlètes est plus forte ensemble. @ininterrompu 👑 #WeAreBG pic.twitter.com/2GWV3Ff81p – LeBron James (@KingJames) 6 juin 2022

Le spectacle complet avec les commentaires complets de James débutera vendredi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.