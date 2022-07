LeBron James critique les efforts américains pour libérer Brittney Griner

LeBron James présente un nouvel épisode de The Shop où il critique les efforts américains pour libérer Brittney Griner, mais clarifie plus tard ses commentaires et dit qu’il ne “frappait pas notre beau pays”.

Brittney Griner a passé plus de 100 jours en détention en Russie pour avoir prétendument transporté illégalement des cartouches de THC dans le pays. Bien que ce soit l’accusation énumérée, nous savons tous qu’elle est une prisonnière politique utilisée comme outil de négociation.

Depuis son arrestation, sa femme et d’autres athlètes ont exigé sa libération et demandé au gouvernement des États-Unis d’en faire plus. Le 4 juillet, Brittney Griner a écrit une lettre au président Joe Biden l’exhortant à agir. Apparemment, Biden a répondu à Griner et a parlé à sa famille de la question. Récemment, Griner a plaidé coupable devant un tribunal russe, ce qui, selon beaucoup, l’aiderait dans l’espoir d’être libre, croyez-le ou non. Pendant le match des étoiles de la WNBA, la WNBA a honoré Brittney Griner avec un siège recouvert de son maillot et chaque joueur s’est changé en maillot Griner pendant le match.

LeBron James remet en question les efforts américains pour libérer Brittney Griner, précisant plus tard que ses commentaires ne concernaient pas le pays

Depuis que BG a été enfermé, plusieurs personnes dans le monde du sport ont affirmé que si c’était LeBron James, elle serait déjà à la maison, même si nous savons que le comportement de la Russie n’est pas vrai. LeBron n’a pas parlé longuement de la situation de BG, mais hier, il a visionné un épisode de La boutique où il en discutera.

“Maintenant, comment peut-elle avoir l’impression que l’Amérique la soutient?” James a dit: “Je me serais dit:” Est-ce que je veux même retourner en Amérique? “”

Les commentaires de LeBron ont été sortis de leur contexte et les gens ont immédiatement essayé de qualifier les commentaires d’anti-américains. Au lieu d’attendre que l’épisode soit diffusé sur YouTube, ce vendredi, Bron s’est rendu sur Twitter pour expliquer ce qu’il voulait dire. Indépendamment de son explication, les personnes qui veulent mal comprendre ou être offensées trouveront un moyen de le faire.