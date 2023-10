LeBron James crie d’être le joueur le plus âgé de la NBA – Hollywood Life

Crédit d’image : Xinhua/Shutterstock

James Lebron, 38 ans, a eu une réaction digne d’un souvenir en découvrant qu’il était actuellement le joueur le plus âgé de la NBA. Dans une vidéo partagé par la NBA le 5 octobre, le joueur des Los Angeles Lakers s’entraînait avec son équipe lorsqu’un journaliste s’est approché de lui et lui a déclaré : « LeBron James est le joueur le plus âgé de la NBA. Vous êtes une réaction ?

LeBron a immédiatement mis ses mains sur sa tête et a poussé un drôle de cri. Ensuite, l’athlète professionnel a couru vers le panier de basket et a réalisé un impressionnant alley-oop. LeBron republié la vidéo sur son Twitter avec neuf émojis au visage hurlant.

🤯 La réaction de LeBron ! 💥 pic.twitter.com/SVMEK1Miyt -NBA (@NBA) 5 octobre 2023

LeBron, qui aura 39 ans en décembre, se prépare pour sa 21e saison en NBA. Il a récemment évoqué son intention de prendre sa retraite lors d’une conférence de presse le 2 octobre. « J’ai l’impression d’avoir beaucoup plus à donner dans le réservoir », a-t-il déclaré. Quelques mois plus tôt, Lebron avait admis qu’il n’était pas sûr de revenir en NBA après que les Lakers aient été balayés par les Nuggets lors de la finale de la Conférence Ouest. « Pour l’avenir du basket-ball, j’ai beaucoup de choses à penser », a-t-il déclaré en mai. Mais comme nous le savons maintenant, LeBron a décidé de donner au moins une chance supplémentaire au basket-ball pour la prochaine saison 2023-2024, qui débute le 24 octobre.

Comme les fans le savent, LeBron a fait face à une situation effrayante cet été lorsque son fils Bronny James, 18 ans, a subi un arrêt cardiaque et a été transporté d’urgence au centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles. «Hier, alors qu’il s’entraînait, Bronny James a subi un arrêt cardiaque», lit-on dans un communiqué du 25 juillet de la famille James. «Le personnel médical a pu soigner Bronny et l’emmener à l’hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n’est plus en soins intensifs. Nous demandons le respect et la vie privée de la famille James, et nous informerons les médias dès qu’il y aura plus d’informations », ont-ils ajouté.

Moins d’une semaine après la crise de santé, LeBron a partagé une vidéo de son fils jouant du piano pour cette famille. « GRANDE HAUSSE !! Dieu est grand! @bronny VOUS ÊTES INCROYABLE !!! Aussi simple que cela! Continuez jeune !!! Nous sommes là avec vous à chaque étape du processus ! #JamesGang », le père de trois enfants a sous-titré le clip. Bronny s’est remis de l’incident de santé après plusieurs évaluations de suivi à la clinique Mayo et au centre médical Atlantic Health-Morristown dans le New Jersey.