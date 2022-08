LeBron James couvre Sports Illustrated avec ses fils Bryce & Bronny

LeBron James couvre Sports illustrés avec ses fils Bronny et Bryce et l’équipe père-fils s’ouvre sur ce qui pourrait arriver ensuite.

En février 2002, LeBron James a fait la couverture de Sports Illustrated alors qu’il n’était qu’un junior au lycée. Beaucoup ont été tellement choqués qu’ils ont immédiatement détesté la couverture et ont affirmé qu’il était impossible que l’adolescent soit à la hauteur de ce battage médiatique. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, Bron est plus qu’à la hauteur du battage médiatique et il a l’intention d’amener ses fils avec lui.

LeBron James couvre Sports Illustrated aux côtés de ses fils Bryce & Bronny

LeBron James est de retour en couverture de Sports illustrés mais cette fois, il a ses fils Bryce et Bronny à ses côtés. La couverture marque la première interview de Bryce et détaille les grands projets de LeBron pour ses garçons.

Bryce James et Bronny James jouent actuellement pour Sierra Canyon High School mais LeBron a hâte de jouer avec Bronny et même Bryce en NBA si son corps le permet. Et même si c’est quelque chose qu’il a déjà mentionné, c’était apparemment une surprise pour tout le monde, y compris Bronny qui a dit à SI que c’était “plutôt cool” mais qu’il était à deux ans de l’éligibilité. La nouvelle a même été un choc pour la femme de LeBron, Savannah James.

“Non, nous n’en avions pas parlé”, a déclaré Savannah à Sports Illustrated. “Je veux dire, oui, parce qu’évidemment, vous demandez aux garçons ce qu’ils veulent être quand ils auront 10, 11 ans. Je veux être en NBA. Et je pense que c’est juste quelque chose qui était proche et cher au cœur de LeBron.

Les gens se sont demandé si LeBron mettait trop de pression sur son fils, mais Bron semble sans phase et presque offensé que quiconque remette en question la grandeur de la famille James.

Et qu’en est-il de ceux qui disent que ses commentaires sur le fait de jouer avec Bronny placent des attentes injustes envers son fils? écrit Chris Ballard pour Sports illustrés. LeBron se penche en avant, animé. « Je ne donne pas comme… ce que personne ne dit. Notre quête et notre voyage ne sont pas fondés sur ce que tout le monde a dit. Vous allez avoir cinq personnes qui vous aiment sur 10. Ensuite, vous avez cinq personnes qui vous détestent sur 10. C’est juste la voie du pays. Peut importe ce que vous faites.” Il est foutu maintenant. «Vous pouvez être un gars qui va littéralement travailler chez Starbucks, et il y aura quatre ou cinq clients qui entreront et détesteront la façon dont vous avez fait ce thé chai latte. C’est comme ça que ça marche. Et plus vite vous vous rendrez compte que cela se produit, mieux vous vous en sortirez, car vous n’allez pas réagir ou donner trop d’énergie. (“Ne lui donnez pas d’énergie” est une devise qu’il mentionne à plusieurs reprises.)

L’un des moments les plus marquants de la couverture est Savannah James qui laisse entendre que Bronny ira à l’université au lieu d’Overtime Elite ou de la G-League, ce qui est la question que tout le monde se pose.

Vous pouvez lire la couverture complète ici.